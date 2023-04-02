‘Adaleti mutlaka getireceğiz’

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Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da katıldığı iftardaki konuşmasında Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi: “İslamiyet hangi tarzda yönetildiğinizle değil nasıl yönetildiğinizle ilgilidir. Bizim inancımızda, demokrasi anlayışımızda yönetimin temelini adalet oluşturur. Bugün yaşadığımız problemlerin tamamı adaletsizlikten kaynaklanıyor. Adalet sadece mahkeme salonlarında tecelli etmiyor eğer kul hakkı yeniyorsa büyük bir adaletsizlik var demektir ve ona karşı mücadele etmemiz gerekiyor.

TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMİN HAKKI

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumamız gerekiyor. Adaletin bu topraklara gelmesi için, adaletin sağlanması için 6 lider bir aradayız. Bedeli ne olursa olsun adaleti mutlaka ama mutlaka getireceğiz. Hepimiz söz verdik.”

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"ÜCRETSİZ KONUT VAAT DEĞİL YÜKÜMLÜLÜK"

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile özetle şu mesajları verdi: “Deprem konutlarının hemen yapılması gerektiği konusunda hemfikirim. Ama asıl izin vermeyeceğim şey anayasaya aykırı olarak depremzedeye konut satılmasıdır. Anayasa çok açık ve net, devlet güvenli barınmadan sorumludur diyor. Dolayısıyla devlet kanuna uygun şekilde barınanlara karşı sorumluluğunu yerine getirmediyse tazmin etmek zorundadır. Vatandaş mahkemeye gitse zaten kazanacak.Ücretsiz konut söylemim vaat değil yükümlülüktür, zorunluluktur ve biz bunu yapacağız. Öyle 20 yıl borçlandırma da kesinlikle olmayacak. Bu arada merak etmeyin, para var. Yıkılmış binalarda mukim kiracılar da mağdur. Onları da düşünüyorum. Çaresi var çözeceğiz.”