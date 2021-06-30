CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasının büyük bölümünü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kanal İstanbul’la ilgili açıklamalarına ayıran Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

ELHAMDÜLİLLAH MÜSLÜMANIZ

“21-22 Haziran’da toplam 55 CHP’li Erzurum’a çıkarma yaptık. Genç bir arkadaşla karşılaşmışlar adı Timur. Benim için şöyle söylemiş: ‘Adam iyi adam, namuslu adam. Doğru konuşuyor. Doğru konuşuyor da bir de Müslüman olsa.’ Ee elhamdülillah Müslümanız ya. Nasıl anlatmışlar beni bilmiyorum. Allah’ımız, kitabımız, peygamberimiz bir kardeşim.

KAYIT DIŞINA ÇIKTILAR

19 yılın sonunda ekonomi ve hukukta devlet kayıt dışına çıkmaya başladı. Bunu bilinçli yaptılar. Önce, Maliye ile ilgili bakanlıklarda teftiş kurullarını kapattılar. Bu memlekete gerçek anlamda adaleti getireceğim. Kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getirmezsem bana da Kılıçdaroğlu demesinler.

SÖKE SÖKE ALACAĞIM

Temsilciye bak. Erdoğan, dış güçlerin temsilcisi. Alacağım, alacağım, söke söke alacağım. Bu işe giren (Kanal İstanbul) müteahhit, unutsun kendisini. Bankalara sesleniyorum, kredi kuruluşlarına... Bu işe giren unutsun kendisini. Bunun altına imza atan bürokratın burnundan fitil fitil getireceğim. O tank palet fabrikasını söke söke Katarlılardan alıp şanlı ordumuza vereceğim.

Süleyman Şah Türbesi’ni vatan toprağına götüreceğim, şanlı bayrağımızı dalgalandıracağım. Türk Telekom’u aldılar, Hariri ailesinden söke söke bütün parayı alacağım. Erdoğan diyor ya, ‘Dış güçler sizden gelir, söke söke alır.’ Sen onlara teslim oldun, biz hiç kimsenin önünde boyun eğmeyiz.”

Kılıçdaroğlu’nun grup konuşmasını kalabalık bir basın mensubu grubu izledi.

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