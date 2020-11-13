Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen Ceza Hukukunda Alternatif Çözüm Yolları Sempozyumu’nun açılış konuşmasında, yerli ve yabancı yatırımcılara güven mesajı verdi. Sempozyum açılışı ve gazetecilerin soruları üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:

İŞ DÜNYASINI DİNLEYECEĞİZ

(Yerli ve yabancı yatırımcılar için hukuk güvenliği konusunda yeni bir reform gündemde mi?) Hukukun güvenilirliği ekonominin de güvenilirliğini destekliyor, iç içe geçmiş bir konumda. Bu konuda daha fazla güvence nasıl olur, yakın zamanda iş dünyasının bu konudaki beklentilerini de Hazine ve Maliye Bakanımızla birlikte dinleyeceğiz. Adaletin tecellisi hem yerli hem yabancı yatırımcı için çok önemli.

Aslolan adaletin yerine gelmesi. Hâkim ve savcılardan beklentimiz, ‘Kim ne der, ne düşünülür’ şeklinde değil, ‘Dosya ne der, Anayasa ne der, hukuk ne der’ şeklinde. Aslolan bu konuda, yani güncel meselelerden uzak bir şekilde hukukun, adaletin tesisi. Bu hususlarla alakalı HSK’nin ilke kararları var.

YARGI BİRİLERİNİN DEDİĞİNE BAKMAZ

Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun, bizim yargıçlardan, yargı mensuplarından beklediğimiz budur. ‘Şu ne der, bu ne der, adliyeye gelen insan şöyle telkinde bulundu, şu nasıl bakar, nasıl değerlendirir, bu konjonktüre uygun mu?’ Arkadaş, yargı konjonktüre bakmaz, yargı hatıra bakmaz, yargı birilerinin dediğine bakmaz. Yargı dosyaya, vicdanına, hukuka, Anayasa’ya bakar. Bizim beklentimiz budur. O yüzden adalet yerini bulsun, ne olursa olsun. Yargı mensuplarının yanında HSK vardır, bu millet vardır. Hiç kimsenin tavsiyesine, talimatına, telkinine bakarak değil, dosyaya bakarak vicdanınıza göre karar verin ve 83 milyon huzur içerisinde geleceğe daha güvenle baksın.”

TUTUKLAMA İSTİSNA OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK

Adalet Bakanı Gül, yargı güvencesi verirken şöyle dedi: “İster yabancı, ister yerli yatırımcı, ister işçi, ister çiftçi, ister işveren, ne olursa olsun hukuk güvenliğini bu anlamda vatandaş lehine koruyacak, tutuklamaların keyfiliğinden uzak, tutuklamayı istisna olarak değerlendiren, hukuk güvenliğini daha da güçlendiren uygulamaları hep beraber sağlayacağız.”