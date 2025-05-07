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Sahnede yaşadığı korku dolu anları takipçileriyle paylaşan Uluğ, birkaç gün önce yardım çağrısında bulunmuştu. Ş.T.’nin tutuklandığını şarkıcının avukatı açıkladı. Derya Uluğ da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Bugün bizim için adalet yerini buldu. Bu karar bizim için güven duygusu yaratırken, bu adaletin; sesini duyuramayan, korunamayan, hayattan koparılan tüm kadınlara da ulaşmasını istiyorum. Bu ülkede hiçbir kadın ‘korunma talebiyle’ başlayıp ‘ölüm haberiyle’ biten bir hikâyenin başrolü olmamalı.’