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‘Adalet yerini buldu’

Güncelleme Tarihi:

#Derya Uluğ#Asil Gök#Taciz
‘Adalet yerini buldu’
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2025 07:00

Derya Uluğ uzun süredir kendisini ve sevgilisi Asil Gök’ü tehdit ve taciz eden bir kişinin, uzaklaştırma kararı ve elektronik kelepçesi olmasına rağmen İzmir’deki konserine geldiğini ‘X’ hesabından duyurmuştu.

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Sahnede yaşadığı korku dolu anları takipçileriyle paylaşan Uluğ, birkaç gün önce yardım çağrısında bulunmuştu. Ş.T.’nin tutuklandığını şarkıcının avukatı açıkladı. Derya Uluğ da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Bugün bizim için adalet yerini buldu. Bu karar bizim için güven duygusu yaratırken, bu adaletin; sesini duyuramayan, korunamayan, hayattan koparılan tüm kadınlara da ulaşmasını istiyorum. Bu ülkede hiçbir kadın ‘korunma talebiyle’ başlayıp ‘ölüm haberiyle’ biten bir hikâyenin başrolü olmamalı.’

‘Adalet yerini buldu’

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#Derya Uluğ#Asil Gök#Taciz

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