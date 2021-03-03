Adalet terazisine reform ayarı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Eylem planımızın nihai amacı, yeni ve sivil bir anayasadır. Çünkü anayasa, hak ve özgürlükleri koruyup geliştirecek toplumsal iradenin en güçlü ve korunaklı zeminidir” sözleriyle 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyeti içeren İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıkladı. Erdoğan, “Türkiye’nin demokratik ve ekonomik kalkınma mücadelesinde, ülkemizin geleceği konusunda sözü olan herkesi, yeni anayasa yapım sürecine katılmaya davet ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak biz kendi çalışmamızı elbette yapıyoruz, yapacağız” dedi. Beştepe’de düzenlenen törenle İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıklayan Erdoğan, şu mesajları verdi: “Bizim adalet davamızın pusulası insandır, insan onurudur, insanın sahip olduğu tüm haklarıyla hayatını sürdürebilmesidir. ‘Bir çiçeğe az su vermek onu kuruturken, fazla su vermek de soldurur’ gerçeği, adaletin kuyumcu titizliğiyle uygulanmasını gerektiriyor. Ayrıca öyle her gördüğümüz çiçeğe de su vermeyeceğiz. İnsan Hakları Eylem Planı’nın hazırlığında asıl belirleyici, milletimizin ihtiyaç ve talepleri olmuştur.

UZUN YARGILAMAYA TAZMİNAT

9 amaçtan ilki daha güçlü bir insan hakları koruma sistemidir. AB ile bilhassa vize serbestisi diyaloğunda karşılanması beklenen hususlara yönelik çalışmalara da hız veriyoruz. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru sisteminin etkinliğini arttırmayı hedefliyoruz. İnsan Hakları Tazminat Komisyonu, Anayasa Mahkemesi’ne başvuruya gerek kalmaksızın, uzun yargılama zararlarını karşılayacak.

H-KİM VE SAVCIYA COĞRAFİ TEMİNAT

İkinci amaç başlığı yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi. H-kim ve savcılara coğrafi teminat sağlayarak, hem yargı teminatını güçlendiriyor hem de kararların hızlanmasını temin ediyoruz. Engelli, yaşlı ve yatağa bağımlı hastalara, bulundukları yerden ifade ve benzeri işlem kolaylığı getiriyoruz.

HUKUKİ ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK

Üçüncü amaç, hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflıktır. İdareye yapılan başvurularda idarenin cevap verme süresini 60 günden 30 güne indiriyoruz. H-kim ve savcı yardımcılığını sisteme kazandırıyoruz. Tüm icra dairelerinde k-ğıtsız ofis ortamına geçiyoruz. Bunun için finans, sendika, imar ve kamulaştırma gibi alanlar ile vergi ve bilişim suçlarında ihtisas mahkemeleri kuruyoruz. Bağımsızlık ve tarafsızlık esasıyla çalışacak, hızlı karar alabilecek ‘Yatırım Ombudsmanlığı’ kuruyoruz. Bilirkişilik bölge kurullarını yeniden yapılandırıyoruz. Yetersiz ve hatalı raporları alışkanlık haline getiren ya da etik ilkelere aykırı davrandığı tespit edilen bilirkişileri, derhal sicilden çıkarıyoruz.

İFADE VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ...

Eylem planımızın dördüncü amacı ifade, örgütlenme ve din özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesidir. Gazetecilerin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik tedbirler geliştiriyoruz. Hangi dine mensup olursa olsun, kamu ve özel sektör çalışanları ile öğrencilerin, kendi dini bayramlarında izinli sayılmalarını sağlıyoruz.

TUTUKLAMAYA ‘SOMUT DELİL’ ŞARTI

İnsan Hakları Eylem Planı’nın beşinci amacı kişi özgürlüğü ve güvenliğinin güçlendirilmesidir. Katalog suçların kapsamını daraltıyoruz. Katalog suçlarda ‘somut delile dayanma şartı’ getirerek, tutuklamanın istisnai bir koruma tedbiri olduğuna ilişkin ilkeyi tahkim ediyoruz.

OTELDE GECE YARISI BASKININA SON

Vatandaşımızın, sırf ifade almaya yönelik yakalama kararları yüzünden özgürlüğünden mahrum kalmasını istemiyoruz. Eylem planıyla, sadece ifade vermek için mesai saati dışında yakalayıp gözaltına alma, otelde gecenin bir yarısı bulup gözaltına alma gibi uygulamalara son veriyoruz. İfade alma işlemleri artık 7 gün 24 saat yapılabilecek.

KADINA KARŞI ŞİDDETLE MÜCADELE

Eylem planımızın altıncı amacı kişi güvenliğini sağlamaya yönelik, aile içi şiddetle ve kadına karşı şiddetle mücadele. Tek bir kadının dahi şiddet mağduru olmadığı güne kavuşana kadar, bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Eşe karşı işlenen suçlarla ilgili öngörülen ağırlaştırıcı sebebi, boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişletiyoruz.

‘GİT DAVANI AÇ, KAZAN’ TAVRINA SON

Yedinci amaç başlığı mülkiyet hakkının daha etkin korunmasıdır. İdarenin, haklı olduğu belli olan vatandaşa ‘git davanı aç, kazan öyle gel’ şeklinde özetleyebileceğimiz tavrına son veriyoruz. Başvuruları kabul etme ve davadan vazgeçme gibi kurumların yetkilerini arttırıyoruz.

ÇOCUKLAR İÇİN CÜBBESİZ YARGILAMA

İnsan Hakları Eylem Planı’nın sekizinci amacı toplumsal refahın güçlendirilmesi ve kırılgan kesimlerin korunmasıdır. Çocuk mahkemelerindeki duruşma salonlarını, çocuk dostu olacak şekilde tasarlıyor, duruşmalara h-kim, savcı ve avukatların cübbe giymeksizin katılımına imk-n sağlıyoruz. Tabiatı ve çevreyi beraber paylaştığımız hayvanları ‘mal’ olarak değil ‘can’ olarak gören bir anlayışla mevzuat değişikliği yapıyoruz.

AYM’DE STAJ İMKANI

Eylem planımızın 9’uncu ve son amaç başlığı insan hakları konusunda üst düzey idari ve toplumsal farkındalık. H-kim, savcı ve avukat adaylarına Anayasa Mahkemesi’nde staj imk-nı getiriyoruz. H-kim ve savcılar ile kamu görevlileri için sosyal medya etik ilkelerini, tarafsızlık anlayışını esas alarak belirliyoruz.”

ETKİN PİŞMANLIK VERGİ SUÇUNDA DA UYGULANACAK

- Vergi suçunun her yıl için ayrı ayrı oluşması yerine tek suç kabul edilerek, zincirleme suç hükümlerinin uygulanması sağlanacak.

- Etkin pişmanlık hükümlerinin vergi suçları için de uygulanabilmesi sağlanacak.

- Tapu siciline idareler tarafından konulan kamusal kısıtlamalar, elektronik ortamda malik ve ilgililerin bilgi ve erişimine sunulacak.

- Abonelik sözleşmelerinden alınan güvence bedelinin alındığı tarihteki değerini koruyacak şekilde iadesi sağlanacak.

- Gayrimenkul satış sözleşmelerinin noterler tarafından da yapılabilmesine imkan sağlanacak.

- İcra dairelerinde kağıtsız ofis ortamına geçilecek.

- Alacaklıların menfaati de gözetilmek suretiyle borçluya haczedilen malını satma imkanı getirilecek.

- Aile ve çocuk mahkemeleri müstakil kampüs içinde bulunacak.

- Ceza infaz kurumlarında da farklı din mensuplarının dini bayramlarında görüntülü görüş, ziyaret, açık görüş sağlanacak.

- Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilebilmek için en az 45 yaş ile birinci sınıf olmanın yanı sıra belirli bir kıdem şartı getirilecek.

- İlk derece ve istinaf mahkemelerinde Cumhuriyet başsavcılığı, adalet komisyonu başkanlığı, ağır ceza, ticaret ve idare mahkemeleri başkanlığı ve sulh ceza hakimliği gibi görevlere atanabilmek için asgari mesleki kıdem şartı getirilecek. (Oya ARMUTÇU / ANKARA)

ERDOĞAN BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ





Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Erdoğan’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan ile Bahçeli’nin görüşmesinden fotoğraflara yer verildi.