Adalet savaşında ikinci perde! Kuzenini trafik kazasında kaybeden Yasemin: O yasa değişmeden ölmem

İSTANBUL’da Gökhan Demir, tek yumurta ikizi Oğuzhan Demir ve arkadaşlarıyla 19 Ekim 2012 akşamı Hasköy’deki bir parkta gitar çalmak için buluştu. Büfeden su almak için arkadaşlarından ayrılan Gökhan’a önündeki aracı sollayarak hızla gelen bir otomobil çarpıp kaçtı. Ehliyeti olmadığı ortaya çıkan otomobil sürücüsü Salih Paşahan 4 saat sonra yakalandı. İfade verdikten sonra da serbest bırakıldı. Hastaneye kaldırılan Gökhan Demir ise 9 gün sonra hayatını kaybetti.

DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜ

Bir gıda firmasında yönetici olarak çalışan Gökhan’ın kuzeni Yasemin Usta kaza yapan şoförün peşine düştü. 3 ay sonra yakalanan Salih Paşahan ikinci kez serbest bırakıldı ve hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Yargılama süresince alınan 3 bilirkişi raporu da sanığı asli kusurlu buldu. Mahkeme 2014 yılında davayı karara bağlayarak sanığa “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Yasemin Usta olay günü kaza tespit tutanağı tutmayan ve görgü şahitlerinin ifadesini almayan polisler hakkında da dava açılmasını sağladı. Polisler görevi ihmal suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası aldı ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın hızlı gittiğiyle ilgili teknik bir tespit bulunmadığını ve sanığın ehliyetsiz araç kullanmasının “bilinçli taksir” suçunu oluşturmadığını ifade etti. Sanığa bu nedenle fazla ceza verildiğini belirten Yargıtay, 2016 yılında kararı bozdu. Mahkeme bu kez sanığa sadece “taksirle ölüme neden” olma suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme ayrıca hüküm kesinleştikten sonra sanığın ehliyetine 2 yıl süreyle el konulmasına da karar verdi. Temyiz edilen dosya yeniden Yargıtay’a gitti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, ehliyetin geri alınması kararının kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemenin verdiği hükümden çıkarılmasına karar verdi.

DERNEK KURDU

Yasemin Usta yüzlerce kişinin trafik kazalarında mağdur olduğunu görünce Trafikte Haklarım Derneği’ni kurdu. Emre Altuğ, Ecem Özkaya, Haluk Levent, Temmuz Karikutal gibi ünlülerle ve trafik mağdurlarıyla kamu spotları çekti. Yasemin, kuzeninin davasında Yargıtay’ın son kararını şöyle değerlendirdi: “Bu ülkede birini öldürmek istiyorsan araba ile çarp kaç deniliyor. Bu söylemi ancak caydırıcı cezalar ile değiştirebiliriz. Yasaların değiştiğini görmeden ölmek istemiyorum. Trafik Haftası’nda başlattığımız, mayıs ayı boyunca da devam edecek #TrafikKazalarınaDurDe kampanyası için herkesin desteğini bekliyoruz.”

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