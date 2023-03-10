Adalet konteyneri... 67 savcı, 5 bin soruşturma yürütüyor

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde az hasar alan Hatay Adliyesi, 21 Şubat günü yaşanan Defne depreminden sonra kullanılamaz hale geldi. Bu nedenle adliye hizmetleri bahçede kurulan konteynerlerde verilmeye başlandı. Adliye bahçesinde görev yapan savcılar, ifade işlemini bir konteynerde alıyor. Bir başka konteynerde ise sulh ceza hâkimlikleri şüpheliler hakkında karar veriyor.

RESEN YÜRÜTÜLÜYOR

Depremin yol açtığı can kayıpları ve yaralanmalar nedeniyle sorumluların tespiti amacıyla Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resen başlattığı deprem soruşturmaları, burada hız kesmeden devam ediyor. Savcılık şimdiye kadar 5 binin üzerinde soruşturma dosyası açtı. Aralarında müteahhit ve yapı denetim firmalarının sorumluların da bulunduğu 37 şüpheli tutuklanırken, 41 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Müteahhit, yapı denetim firması sorumluları ve inşaat mühendislerinden oluşan 100’ün üzerinden şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı. Savcılık kaynakları, incelemeye alınan enkazlardaki çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte dosyadaki şüpheli sayısının artabileceğini bildirdi.

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KAMU İÇİN SORUŞTURMA İZNİ

Hatay’daki deprem soruşturmalarında 60 Cumhuriyet savcısının yanı sıra 4 başsavcı ve 3 başsavcıvekilinin aktif olarak görev yaptığı belirtildi. Savcılık, şüpheliler yönünden doğrudan işlem yaparken, aralarında belediye görevlilerin de bulunduğu kamu görevlisi statüsündeki şüpheliler yönünden ilgili makamlardan soruşturma izni talebinde bulundu. Savcılık, bazı hastanelerdeki ihmal iddialarıyla ilgili olarak açtığı dosyalarda da şüpheli sağlık görevlileri için Sağlık Bakanlığı’ndan soruşturma izni istedi.





Depremlerde çok sayıda kişinin kayıp olduğuna ilişkin iddialar üzerine Hatay Adliyesi’nde ‘Kayıp Kişiler Müracaat Bürosu’ da kuruldu. Büronun, yakınlarına ulaşamayan depremzedelerin başvurularına ilişkin araştırma yaptırdığı ifade edildi. Soruşturmalarda çarpıcı bir detay da ortaya çıktı. Şüpheli olarak tespit edilen 18 müteahhitin, kendi yaptıkları binaların yıkılması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

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GÖZALTILAR BAHÇEDE

Konteyner adliyede bir nezarethane bulunmadığı için şüpheliler, sorgu için bahçede polislerin gözetiminde bekletiliyor. Konteynerlerde hukuki sorunlar için ayrıca hukuk mahkemeleri de mevcut. Yetkililer, adliye hizmetinin eksiksiz devam ettiğine vurgu yapıyor.

269 KİŞİ TUTUKLANDI

Depremlerde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapıldığı öne sürülen binalarla ilgili soruşturma kapsamında 1068 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 269’u tutuklanırken, 320’si hakkında adli kontrol kararı verildi, 228 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, gözaltında bulunan 2 kişinin işlemleri sürüyor. Şüpheli olarak tespit edilenlerden 14’ünün yurtdışında olduğu, 43 kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca 86 şüpheli de ifadesi alınarak serbest bırakıldı.





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Enkazlarda yapılan incelemelerin ardından hazırlanan ön bilirkişi raporlarında, yıkılan binaların deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılmadığının altı çizildi. Raporlarda söz konusu binaların büyük bir bölümünde “Kiriş kolon bağlantısının hatalı olduğu, mevzuata uygun olmadığı” ifade edildi. Antakya’da 5 kişinin hayatını kaybettiği bir apartmana ilişkin hazırlanan ön bilirkişi raporunda da enkaza dönen binanın 2022 yılında yapımının tamamlandığı belirtilerek, “Bina taşıyıcı kolonlarında hem kolon hem de kirişten elektrik kabloları geçirilmiştir. Binada deprem yönetmeliğine aykırı uygulamalar mevcuttur. Düğüm noktası ve kesitlerde elektrik başlarının olması büyük hatadır. Betonda ufalama, bozulma ve boşluklar gözlenmiştir” gibi tespitler yapıldı. Soruşturma dosyasındaki çok sayıda ön bilirkişi raporlarında benzer tespitlerin yer aldığı ifade edildi.