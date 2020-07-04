Adalet Komisyonu’nda korona paniği

TBMM Adalet Komisyonu’nda AK Parti’nin “çoklu baro” teklifi görüşülürken koronavirüs paniği yaşandı. Önceki gün saat 16.00’da başlayıp gece 04.00’e kadar süren görüşmelerde, teklifin geneli üzerindeki konuşmalar yapıldı. Baro başkanlarının Meclis Çankaya kapısında bekletilmesi ve komisyon salonundaki sağlık şartları tartışmaların merkezini oluştururken, gecenin ilerleyen saatlerinde ise CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın rahatsızlanması görüşmelere damgasını vurdu. Tanal, milletvekili arkadaşlarına, terlediğini ve boğazının ağrıdığını söyledi. CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal Komisyon Başkanvekili Yılmaz Tunç’a, “Sayın Başkan, Tanal rahatsızlandı. Bir ambulans çağrılabilir mi?” diye seslenirken, aynı zamanda doktor olan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Sayın Tanal’ın COVID benzeri bulgular taşıdığına dönük haberler geldi” açıklamasında bulundu.

KOLTUĞU DEZENFEKTE EDİLDİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve bir grup milletvekili, Tanal’ı koronavirüs testi için Meclis revirine götürdü. Tanal daha sonra ambulans ile hastaneye götürüldü. Komisyon çalışmalarına devam ederken, Tanal’ın oturduğu koltuk dezenfekte edildi. Meclis’te dün basın toplantısı düzenleyen Tanal, testinin negatif çıktığını belirterek, “Zor yutkunuyordum, ter basıyordu, bir halsizlik vardı. Revirde kan testi sonucunu beklerken hastaneye gidelim dedik. Meclis riskli bir alan. Komisyonda dip dibe oturduk” dedi.

Adalet Komisyonu’nda dün gece ise CHP ile AK Parti milletvekilleri arasında arbede yaşandı, sosyal mesafe kalmadı. CHP’liler oturumu yöneten Başkanvekili Yılmaz Tunç’un İsmet İnönü’ye “Führer” dediğini iddia etti. Tunç, “Führer” demedim, “Führer ile İnönü arasında mektuplaşma var” dedim” diye konuştu.

AVUKATLARIN EYLEMİNE POLİS MÜDAHALESİ Çoklu baro teklifini protesto eden avukatların eylemine, polis müdahale etti. Önceki gece TBMM kapısı önünde bekleyen avukatların dünkü dilekçe eylemi sırasında, polisin biber gazlı müdahalesi oldu.

Baro başkanlarının beklediği TBMM Çankaya kapısı çevresi dün polis tarafından bariyerlerle çevrildi. Alana girmek isteyenlere izin verilmedi. Eylemi takip eden gazeteci Sibel Hürtaş’ın gözaltına alınmasını engellemeye çalışan milletvekilleri ile polis arasında da arbede yaşandı. Ankara Barosu’nun çağrısı üzerine toplanan avukatlar, barikatlardan geçerek adliye önüne geldiler. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği avukatlar, bekleyişlerini sürdürdü. Bir grup avukat da Meclis önündeki eylemini devam ettirdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ise avukatlar hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. (Selahattin SÖNMEZ - Mert Gökhan KOÇ/ANKARA)

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI: ‘YASAK BAROLARIN YÜRÜYÜŞÜ İÇİN DEĞİL’

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ankara’da getirilen 15 günlük süreyle yürüyüş, miting, toplantı, gösteri yasağı ile ilgili şöyle konuştu: “Kısıtlama kararı sadece baroların gösteri ve yürüyüşü için değil her türlü gösteri, yürüyüş ve toplantının kısıtlamasını içeriyor. Sağlık Bakanlığı vakalarda Ankara’da artış olduğunu açıkladı. O çerçevede kısıtlama kararı alındı. Son dönemde 5 ilin günlük koronavirüs vaka sayılarında ciddi artış oldu. Artan vakalar nedeniyle birtakım kararlar alındı ve kararlardan biri de her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili.” (ANKARA)