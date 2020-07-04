Adalet Komisyonu'nda, baro düzenlemesi görüşmeleri devam etti

TBMM Adalet Komisyonu, barolara yönelik düzenlemeler içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere saat 14.00'te üçüncü kez toplandı. Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç başkanlığındaki dün gerçekleşen müzakerelerde teklifin 5 maddesi kabul edilmişti. Bugün 28 maddelik teklifi görüşmek üzere yeniden toplanan komisyonda 6'ncı madde üzerinden görüşmelere başlandı. Komisyonun, gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor



BARO BAŞKANLARI MECLİS ÖNÜNDE



Öte yandan düzenlemeye tepki gösteren 20 kadar baro başkanı, komisyon toplantısının 3'üncü gününde de TBMM önünde beklemeye devam etti. Meclis Çankaya kapısı önünde bekleyen baro başkanlarına, CHP'li bazı milletvekilleri de destek verdi. Baro başkanlarının bulunduğu alanda polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.