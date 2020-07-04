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Pelin ÜZEK KILIÇ- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 04.07.2020 - 15:54,Son Güncelleme:

Adalet Komisyonu'nda, baro düzenlemesi görüşmeleri devam etti

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Adalet Komisyonu'nda, baro düzenlemesi görüşmeleri devam etti
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TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu'nda, barolarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri 3'üncü gün de devam etti.

TBMM Adalet Komisyonu, barolara yönelik düzenlemeler içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere saat 14.00'te üçüncü kez toplandı. Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç başkanlığındaki dün gerçekleşen müzakerelerde teklifin 5 maddesi kabul edilmişti. Bugün 28 maddelik teklifi görüşmek üzere yeniden toplanan komisyonda 6'ncı madde üzerinden görüşmelere başlandı. Komisyonun, gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor

BARO BAŞKANLARI MECLİS ÖNÜNDE

Öte yandan düzenlemeye tepki gösteren 20 kadar baro başkanı, komisyon toplantısının 3'üncü gününde de TBMM önünde beklemeye devam etti. Meclis Çankaya kapısı önünde bekleyen baro başkanlarına, CHP'li bazı milletvekilleri de destek verdi. Baro başkanlarının bulunduğu alanda polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.

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