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Adalet hizmetlerinin etkinliği için daire başkanlığı kuruldu

Güncelleme Tarihi:

#ADALET Bakanlığı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türkiye Yüzyılı
Adalet hizmetlerinin etkinliği için daire başkanlığı kuruldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2026 07:00

ADALET Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde Adalet Hizmetlerinin Etkinliği Daire Başkanlığı kuruldu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, adalet hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması amacıyla güçlü ve yaygın adliye teşkilatının yanı sıra verimli, nitelikli ve motivasyonu yüksek insan kaynağına sahip olmanın büyük önem taşıdığı belirtildi. Mahkemelerin kurulması, kaldırılması ve yargı alanlarının değiştirilmesine ilişkin işlemlerle personelin çalışma verimliliği ve motivasyonunun artırılmasına yönelik çalışmaların Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün görev alanında yürütüldüğü aktarıldı. Adalet Bakanı Gürlek de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, adalet hizmetlerini daha erişilebilir, etkin ve hızlı hale getirmek hedefiyle önemli bir adımı daha hayata geçirdiklerini kaydetti. 

 

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#ADALET Bakanlığı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türkiye Yüzyılı

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