Adalet, Dışişleri ve İçişleri bakanları Belçika'ya ziyaret gerçekleştirecek

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; söz konusu toplantıda Belçika tarafını Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İçişleri Bakanı Bernard Quintin, Adalet Bakanı Annelies Verlinden ile İltica ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt temsil edecek. Son olarak 2016 yılında Ankara'da düzenlenen Üçlü Bakanlar Toplantısı'nın dördüncü turunda, terörle mücadele, adli ve polis iş birliği, savunma sanayi, konsolosluk, vize ve göç başta olmak üzere, ikili iş birliği konuları ele alınacak. Ayrıca, bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak. Dışişleri Bakanı Fidan'ın Belçika ziyareti kapsamında ayrıca, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi, 'European Policy Center' isimli düşünce kuruluşunda bir hitapta bulunması ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.

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TÜRKİYE-BELÇİKA İLİŞKİLERİ

Türkiye ile Belçika arasında son dönemde artan karşılıklı temaslar, ikili iş birliğinin çeşitli alanlarda gelişmesini ve derinleşmesini sağladı. Son olarak, Belçika Kralı’nın eşi Kraliçe Mathilde, beraberinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Savunma ve Dış Ticaret Bakanı ile Bölge Hükümetleri Başbakanlarının yer aldığı bir heyetle, 10-14 Mayıs 2026 tarihlerinde Türkiye’ye ekonomi odaklı bir ziyaret gerçekleştirmişti. Türkiye ile Belçika arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında 9,2 milyar dolar olarak kaydedilirken, söz konusu meblağın 15 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor. Belçika'da yaşayan yaklaşık 300 bin Türk, iki ülke arasında önemli bir köprü vazifesi görüyor.