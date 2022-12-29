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Adalet Bakanlığı'nın düzenleme ihtiyaçlarına yönelik toplantı Fuat Oktay başkanlığında yapıldı

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#Fuat Oktay#Adalet Bakanlığı#Toplantı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 18:15

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Adalet Bakanlığının düzenleme ihtiyaçlarına yönelik çalışma toplantısı yapıldı.

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Başkanlığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yaptığı Adalet Bakanlığının düzenleme ihtiyaçlarına yönelik çalışma toplantısına; Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

Toplantıda şu konular değerlendirildi:

Konutta haczin hakim kararıyla yapılabilmesi ve alacak miktarını aşacak şekilde haciz yapılamaması. Kira, ortaklığın giderilmesi, kat mülkiyeti ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıkların dava şartı arabuluculuk çerçevesine alınması. Taşınmazın devrine veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklarda arabuluculuğa gidilebilmesi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan hükümlü olanların ceza infaz kurumunda tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılmasının zorunlu hale getirilmesi. Yeni avukatların 5 yıla kadar baro aidatlarının ödeme şartının kaldırılması. Göçmen kaçakçılığı suçuna ilişkin cezanın ağırlaştırılması.

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#Fuat Oktay#Adalet Bakanlığı#Toplantı

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