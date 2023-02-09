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Adalet Bakanlığı’ndan, ’Savcılar mesai bitti diye işlem yapmıyor’ iddialarına ilişkin açıklama

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#Adalet Bakanlığı#Savcı#Deprem
Adalet Bakanlığı’ndan, ’Savcılar mesai bitti diye işlem yapmıyor’ iddialarına ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 22:46

Adalet Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde yer alan, ’Deprem bölgesinde millet cenazelerini toprağa veremiyor. Savcılar mesai bitti diye işlem yapmıyor’ şeklindeki paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "10 ilimizde yaşanan deprem felaketinin ardından bu illerde görev yapan savcılara ilave olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından adli işlemlerin yapılabilmesi için deprem bölgesindeki illerimize 304 ilave savcı görevlendirilmiştir. Ölü muayene işlemlerinin en kısa sürede yapılabilmesi için bu illerde görev yapan savcılar ile ilave görevlendirilen savcılar mesai mefhumu gözetmeksizin, 7/24 esasına göre görev yapmaktadır. Sağlık Bakanlığına bağlı bölgede görev yapan hekimlere ilave olarak deprem bölgesinde görevlendirilen hekimler de ölü muayene işlemleri yapmakta olup ayrıca Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurum Başkanlığı tarafından da deprem bölgesindeki ölü muayene işlemleri için 258 ilave Adli Tıp Uzmanı ve Teknikeri görevlendirilmiştir. Yapılan bu görevlendirmeler ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenazelerine ilişkin ölü muayene işlemleri hızlı bir şekilde yapılmakta ve cenazeler yakınlarına en kısa sürede teslim edilmektedir. Kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik gerçek dışı iddialara itibar edilmemelidir" denildi.

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#Adalet Bakanlığı#Savcı#Deprem

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