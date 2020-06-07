Adalet Bakanlığı'ndan çevreci projeler: 15 bin 560 ağaç kurtuldu

3 YILDA 2.6 MİLYON FİDAN

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı’nın çalışmalarıyla son üç yılda 2 milyon 650 bin fidan dikimi ve 3.5 milyon ağacın bakımı gerçekleştirildi. Türkiye çapında 343 adalet ormanının yanı sıra okul bahçesi, yol kenarı ve kamu kurumlarının bahçelerinin bakımı ve yeşillendirme çalışmaları yapıldı.

915 TON KÂĞIT TASARRUFU

1 Ocak 2019’da başlatılan e-Tebligat’la hem para hem de kâğıt tasarrufu sağlandı. Uygulamanın hayata geçirildiği 1 Ocak 2019’dan 20 Mayıs’a kadar 26 milyondan fazla elektronik tebligat yapıldı. E-Tebligat’la 325 milyon 467 bin lira ve 915 ton kâğıt tasarrufu sağlandı. Böylece 15 bin 560 yetişkin ağaç da kesilmekten kurtuldu.

4 BİN 500 GERİ DÖNÜŞÜM KUMBARASI

İşyurtları Kurumu ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ve Türkiye genelinde yaygınlaştırılan Sıfır Atık Projesi’ne Türkiye’de ilk kez, geri dönüşüm malzemesinden geri dönüşüm kumbarası üreterek destek verdi. 2019’da işyurtlarında mahkûmlar tarafından üretilen yaklaşık 4 bin 500 kumbara talep eden kamu kurumlarına gönderildi. ◊ Oya ARMUTÇU / ANKARA