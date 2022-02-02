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Adalet Bakanlığı'ndan Avrupa Konseyi’nin Osman Kavala kararına tepki

#Adalet Bakanlığı#Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi#Osman Kavala
Adalet Bakanlığından Avrupa Konseyi’nin Osman Kavala kararına tepki

Adalet Bakanlığı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Osman Kavala’nın yargılanmasına müdahale niteliği taşıyan kararına sert tepki gösterdi.

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Kavala hakkında yeniden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) sevk edilmesi yönündeki kararda, Türkiye’nin vermiş olduğu karara ve yargılama sürecine saygı duyulması gerektiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin kararı, Osman Kavala’nın yargılanmasına müdahale niteliği olduğu ifade edildi.

Bakanlıktan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin vermiş olduğu karara ilişkin yapılan yazılı açıklamanın tümü ise şu şekilde:

“Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi bugün yapılan bin 423. toplantısında oyçokluğu ile aldığı bir karar ile Kavala kararının tekrar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) sevk edilmesine karar vermiştir. AK Bakanlar Komitesi bu karar ile AİHM’den ülkemizin söz konusu kararı uygulamayı reddedip etmediği hususunun tespit edilmesini talep etmiştir. İlgili hakkındaki yargılamalar halihazırda Ağır Ceza Mahkemesi önünde devam etmekte olup, tutukluluk incelemesine ilişkin yapılan değerlendirmelerde Kavala’nın mevcut tutukluluğunun AİHM tarafından incelenmeyen başka bir suç kapsamında devam ettiği belirtilmiştir. Ayrıca yargılama makamları ilgilinin AİHM’in incelemesine konu tutukluğunun daha önceden sona erdiğini tespit etmişlerdir. Öte yandan Anayasa Mahkemesi de AİHM kararından sonra başvuruyu tekrar incelemiş ve mevcut tutukluluk nedeniyle başvuranın özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir. Hal böyle iken AK Bakanlar Komitesi yargısal makamlar gibi hareket ederek yetkisini aşmıştır. Oy çokluğu ile alınan bu karar hâlihazırda devam etmekte olan bir davaya müdahale niteliğindedir. Başta AK Bakanlar Komitesi olmak üzere herkes, bağımsız ve tarafsız mahkemeler önünde devam eden bir yargılama sürecine etki etmekten kaçınmalı ve verilecek karara saygı duymalıdır. Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi olan ülkemiz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden kaynaklanan sorumluluklarının farkındadır. AİHM kararlarının icrası kapsamında gerekli adımlar Hükümetimiz tarafından atılmaktadır. Bu kapsamda bugüne kadar 3 bin 730 karar kapsamında alınan tedbirler AK Bakanlar Komitesi tarafından da kabul edilmiş ve icra denetimi sona erdirilmiştir. Sadece geçtiğimiz yıl icra denetimi sona erdirilen dosya sayısı ise 222’dir. Buna rağmen belirli bir kararı teamüllere de uymadan sürekli gündemde tutarak ülkemizi uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemekle itham etmek, söz konusu kararın açıkça siyasi mülahazalarla alındığını göstermektedir.”

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