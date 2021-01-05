Adalet Bakanlığı’ndan AİHM’nin Demirtaş kararı istendi

Bakırköy 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanık avukatlarından Fırat Epözdemir, 22 Aralık 2020 tarihli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) müvekkili ile alakalı vermiş olduğu ihlal kararının henüz Adalet Bakanlığı tarafından tercüme edilmediğini belirterek “Adalet Bakanlığı’ndan bu AİHM kararının tercümesinin dosyaya istenilmesini talep ediyoruz” dedi.

Mahkeme, Adalet Bakanlığı’na müzekkere yazılarak 22 Aralık 2020 tarihli AİHM kararının tercüme edilip edilmediği, edilmiş ise onaylı bir suretinin mahkeme dosyasına gönderilmesinin istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Halen cezaevinde bulunan Demirtaş’ın bu davada 6 yıla kadar hapis isteniyor.