Adalet Bakanlığı'ndan 16 yeni Uluslararası Adli İş Birliği Bürosu

Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan genelgede, cezai konularda uluslararası adli iş birliği işlemlerinin, 6706 sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu ile Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası antlaşmalar veya bunların bulunmaması halinde uluslararası teamül hukuku kuralları ve mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi. Uluslararası adli iş birliği taleplerinin usulüne uygun ve makul sürede yerine getirilebilmesi için yeterli bilgi ve donanımın yanı sıra, etkin koordinasyonun önem arz ettiği vurgulandı. Genelgede, "Bu koordinasyonun etkin bir şekilde sağlanmasını teminen 1 Şubat 2024 tarihli ve 183 No'lu 'Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Bürolarının Kurulması' konulu bakanlığımız genelgesi ile cezai konularda uluslararası adli iş birliği alanındaki dosya yoğunlukları gözetilerek ilk aşamada Ankara, Antalya, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, İstanbul, İstanbul Anadolu ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde 'Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Büroları' kurulmuş olup, ilerleyen süreçte ise ihtiyaca göre bakanlığımızın uygun göreceği diğer adliyelerde de bu uygulamanın yaygınlaştırılması öngörülmüştür. Gelinen aşamada, faaliyet gösteren Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Bürolarımızın uluslararası adli iş birliği süreçlerine sağladığı olumlu katkılar gözlemlendiğinden, bu alanda dosya yoğunluğu bulunan başka adliyelerimizde de söz konusu büroların kurulması kararlaştırılmıştır" denildi.

4'ÜNCÜ YARGI REFORMU HEDEFİ

Genelgede, 4'üncü Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin (2025-2029), adli süreçlerin makul sürede tamamlanmasına yönelik kurumsal tedbirlerin alınması ve uluslararası adli iş birliğine ilişkin kapasitenin geliştirilmesi ile adliyeler düzeyinde koordinasyonun oluşturulması hedeflerine işaret edildi. Genelgede, cezai konularda uluslararası adli iş birliği alanındaki dosya yoğunlukları dikkate alınarak, Adana, Alanya, Ankara Batı, Bodrum, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Küçükçekmece, Mersin, Samsun ile Trabzon Başsavcılıkları bünyesinde de Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Bürolarının kurulması, kurulacak bürolarda bir Cumhuriyet başsavcı vekili gözetiminde yeteri kadar Cumhuriyet savcısı ve personelin görevlendirilmesi, görevlendirilecek Cumhuriyet savcılarının ve personelin belirlenmesinde yeterli seviyede yabancı dil bilenlere öncelik verilmesi, uzmanlaşmanın sağlanabilmesini teminen zorunlu durumlar haricinde bürolarda görevli Cumhuriyet savcılarının ve personelin farklı işlerde görevlendirilmemesi ve iş bölümünün sıklıkla değiştirilmemesi istendi.

BAKAN GÜRLEK: İHTİSASLAŞMAYI ARTIRIYORUZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Uluslararası cezai adli iş birliği süreçlerini daha hızlı, etkin ve koordineli hale getirmek için mevcut kapasitemizi daha da güçlendiriyoruz. Halihazırda belirli illerimizde başarıyla faaliyet gösteren 6 adet Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Bürolarımızı, ilave 16 yeni büro ile ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz. Adana, Alanya, Ankara Batı, Bodrum, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Küçükçekmece, Mersin, Samsun ve Trabzon’da kurduğumuz bürolarla adliyelerimizde ihtisaslaşmayı artırıyoruz. Bu adım, 4'üncü Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedefler doğrultusunda uluslararası adli iş birliği kapasitemizi geliştirme ve yargı süreçlerinde koordinasyonu daha da güçlendirme irademizin somut bir yansımasıdır. Sınır aşan suçlarla mücadelede daha etkin, daha hızlı ve daha güven veren bir adalet sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.