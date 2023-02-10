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Adalet Bakanlığı'ndan 10 ile 'defin işlemi' yazısı

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#Defin#Adalet Bakanlığ#Yazı
Adalet Bakanlığından 10 ile defin işlemi yazısı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 13:40

Adalet Bakanlığı, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nce merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen illerde defin işlemlerinin hızlı ve etkin yürütülmesi için cumhuriyet başsavcılıklarına yazı gönderildi.

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Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nce depremden etkilenen 10 ilin cumhuriyet başsavcılıklarına 'Deprem Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edilen Yerlerde Yapılacak Ölü Muayene ve Defin Ruhsatı İşlemleri' konulu yazı gönderildi. Yazıda; depremler nedeniyle yaşanan yıkımın büyüklüğü, iklim koşulları, köylerdeki cenazelerin ölü muayene işlemlerinin yapıldığı yerlere taşınamaması, köylerde yeterli sağlık mensubunun bulunmaması, cenazelerin bir an evvel durum tespitlerinin yapılıp defin işlemlerinin yapılmasında zorunluluk bulunmasına dikkat çekilerek alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:

"Köylerde muhtarlar tarafından muhtar bulunamıyor ya da muhtarlara ulaşılamıyorsa mülki amir tarafından görevlendirilecek memurlarca deprem sonucu hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri ve durumları tespit edilerek bu kişiler tarafından düzenlenecek defin ruhsatı ile defin işlemleri gerçekleştirilecek. İl ve ilçe merkezlerinde; vefat eden kişinin ölü muayene işleminin bir hekim tarafından en seri şekilde yapılması sağlanacak. Ölü muayene tutanaklarına Cumhuriyet savcısı tarafından görüldü yapılacak, defin ruhsatı düzenlenecek. Vefat eden kişinin kimliğinin tespit edilememesi halinde teşhise elverişli fotoğrafı çekilecek, parmak izi ve DNA örneği alınacak, cenaze kayıt altına alınmak suretiyle defin ruhsatı düzenlenecek. Cenazenin defnedildiği yer ve mezarlık kayıt altına alınacak."

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#Defin#Adalet Bakanlığ#Yazı

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