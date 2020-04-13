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Haber Giriş: 13.04.2020 - 12:13,Son Güncelleme:

Adalet Bakanlığı'nda koronavirüs zirvesi

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Adalet Bakanlığı'nda koronavirüs zirvesi
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Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında 5'incisi gerçekleştirilen koordinasyon toplantısı saat 11.00’de başladı.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Bakan Yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve Adalet Bakanlığı bürokratları katılıyor.

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