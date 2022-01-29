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Adalet Bakanlığı'nda görev değişimi... Gül görevi Bozdağ'a devretti

#Adalet Bakanlığı#Bekir Bozdağ#Abdulhamit Gül
Adalet Bakanlığında görev değişimi... Gül görevi Bozdağa devretti

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Adalet Bakanlığı'na Abdulhamit Gül'ün yerine Bekir Bozdağ atandı. Atama kararı sonrasında öğle saatlerinde görev değişim töreni gerçekleşti. Bekir Bozdağ, "Her türlü iyi adımı daha ileriye birlikte taşıyacağız. Rehberimiz hukuk olacaktır." derken, Abdulhamit Gül ise "Çok değerli bakanımız tecrübeleriyle daha iyi bir yere taşıyacaklardır, inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

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Törende konuşan Abdulhamit Gül şu ifadeleri kullandı:

"TECRÜBELERİYLE DAHA İYİ BİR YERE TAŞIYACAKLARDIR, İNANCIMIZ TAMDIR"

"Bundan yaklaşık 4 buçuk yıl önce görevi devraldığım Bekir Bozdağ beye görevi devrediyorum. Hem görevi tecdih eden hem de görevden affımıza ilişkin takdirleriyle bizlere verdiği desteklerden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Elbette her makam geçici, bu aziz milletin ferdi olmak en büyük şeref."

Bizler tüm çalışmalarımızı reformların devamı konusunda yaptık. Bu siyaset anlayışı hep devam edecektir. Önemli reform belgeleri ortaya koyduk. Önemli çalışmalar ortaya koyduk, en büyük hakem milletimizin ve Allah'ın bu konudaki hükmüdür.

Bu konuda da tüm yargı mensuplarına sonuna kadar güveniyoruz. Çok değerli bakanımız tecrübeleriyle daha iyi bir yere taşıyacaklardır, inancımız tamdır.

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Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi ve şükranlarımı tekrar arz ediyorum. Çalışma arkadaşlarıma, tüm yargı çalışanlarına, personellerimize çok teşekkür ediyorum. Tüm milletvekillerine, siyasi partilere, emeği geçen sivil toplum iş dünyasına ve aziz milletimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Değerli bakanımıza da başarılar diliyorum, Rabbim utandırmasın."

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"REHBERİMİZ HUKUK OLACAK"

Bekir Bozdağ da devir teslim töreninde şu açıklamalarda bulundu:

"Çok kıymetli bakanım, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, çok kıymetli misafirler hepinizi selamlıyorum. Bugün bir nöbet değişimi yapıyoruz. Ben daha önce çok sevdiğim Abdülhamit Gül bakanımıza devretmiştim. Milletimize ve ülkemize hizmet etme fırsatı için Rabbime şükrediyorum. Cumhurbaşkanımız Erdoğan beyefendiye şükranlarımı sunuyorum. Bakan Gül önemli reformların altına imza attı. Bu reformları burada anlatsak zaman yetmez.

Ben de sayın bakanımıza gönülden şükranlarımızı sunuyorum, sağ olsun. Bu bir bayrak değişimi, bayrağı bugün ben devralıyorum. Hem Cumhurbaşkanımızla hem kabinemizle hem parlamentomuzla, herkese bir olarak daha iyisini, daha doğrusu yaparak yolumuza devam edeceğimizin bilinmesini isterim. Her türlü iyi adımı daha ileriye birlikte taşıyacağız. Rehberimiz hukuk olacaktır.

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Cumhurbaşkanımızın adalet politikalarını hayata geçirmek için büyük politikayı hayata geçireceğiz. İnşallah önümüzdeki süreçte yapacağımız çalışmalarla birlikte olacağız. Her adımımız doğru olsun diye dua ediyorum, herkesten yardım ve destek beklediğimizi ifade etmek isterim. Birlikte daha ileriye doğru koşacağız. Bundan sonra da dayanışma ve istişare içinde olacağımızı bilmenizi istiyorum.

Rabbim ikimizin de yar ve yardımcısı olsun diye dua ediyorum."

Ayrıntılar geliyor...

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#Adalet Bakanlığı#Bekir Bozdağ#Abdulhamit Gül

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