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Adalet Bakanlığı’nda FETÖ’nün ‘kod’ları çözüldü

#FETÖ#Adalet Bakanlığı#TSK
Adalet Bakanlığı’nda FETÖ’nün ‘kod’ları çözüldü

FETÖ iddianamesinde, 284 mahrem imamın 5 bin 696 Adalet Bakanlığı personeli ile irtibatının tespit edildiği, bakanlıkta işe girmek için müraacat eden örgüt mensuplarına 22 ayrı kod verildiği anlatıldı.

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FETÖ’nün Adalet Bakanlığı’ndaki mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülen soruşturmada eski zabıt katibi N.T. hakkında ‘örgüt üyeliği’ suçundan Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede FETÖ’nün Adalet Bakanlığı’ndaki mahrem yapılanmasının nasıl deşifre edildiği detaylarıyla anlatıldı.

İddianameye göre, TSK, Emniyet ve mülki idare teşkilatlarındaki FETÖ mahrem yapılanmasının ortaya konulması üzerine, benzer bir mahrem yapılanmanın Adalet Bakanlığı bünyesinde olup olmadığının tespiti için çalışma başlatıldı. Araştırmalarda, 284 mahrem imam tespit edildi. Mahrem imamlar tarafından kullanılan 643 şahsi hat ve operasyonel hatların HTS kayıtları alındı. Yapılan analizlerde, mahrem yapı içerisinde bulananlar tarafından irtibat kurulan 5 bin 696 kişinin Adalet Bakanlığı personeli olduğu tespit edildi.

4 GİZLİ TANIK

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Soruşturmada kendiliğinden gelerek gizli tanık olan 4 şüphelinin verdikleri ifadelerde “Özellikle 2012 yılında sohbetler küçültülerek 3 ve 4 kişilik yapılar haline geldi. 2012 yılından itibaren adalet yapılanması içinde istihbarat bilgi toplama faaliyetleri daha gizli bir hal alarak 5A yapılanması adı altında ayrı bölüm oluşturuldu. Bu bölüm Adalet Bakanlığı içerisinde her türlü bilgi ve belgenin örgüt mensuplarınca toplanarak örgütün 5A temsilcileri vasıtası ile 5A sorumlularına iletildi” dedikleri kaydedildi.

ARIZA KODLU BİRİM

Ayrıca gizli tanıkların, “Örgüt içerisinde belli bir merhale kat etmiş kişilerin bağını koparmaları engellenirdi. Hatta bu konuda örgüt içerisinde bu takibi yapmak için Arıza ve Ümit koduyla bir birim kuruldu” anlatımları olduğu da kayda geçti. İddianamede gizli tanık Albatros tarafın savcılığa teslim edilen flash bellek içindeki 61 bin 794 dijital belgenin incelendiği, bu belgeler içinde 2012 ve 2013 yıllarında personel alımına başvuranların FETÖ tarafından fişlendiğinin tespit edildiği de belirtildi. Fişleme belgelerinde “örgüt mensubu şahıslara ait kimlik, boy, kilo, eğitimi durumu, KPSS ve klavye vuruş puanları, örgüt mensubunun örgüte bağlılık derecesi, örgüt mensubu şahıslara işe alımları ile ilgili referans olan yine örgüt iltisaklı şahısların isim, kod isim ve irtibat bilgileri, örgüt mensubu şahıs ve aile bireyleri hakkında açıklama ve değerlendirmelerin” yer aldığı anlatıldı.

HANGİ KOD NE DEMEK

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FLASH bellekteki Excel tabloları içerisinde Adalet Bakanlığı’na personel alımı yapılan birimlere müracaat eden örgüt mensuplarına “0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 55, ?, 2A, 3A (3.5), 3A-6, 4-4A, 4A, 5A, 5AA, B2, B3, B4, B5, İKİ BUÇUK şeklinde 22 kategoriye ayrılmış kod verildiği kaydedildi. Bazı kodların anlamı:

5A Örgütün adliye içerisinde casusluk faaliyetini yürütenler. Örgütün adliyede en değer verdiği personel. Adliye içinde örgüte fayda sağlayacağı bilgileri ve örgüt tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri temin etmekle görevliler.

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2 Örgüt tarafından sadece ilgilenilen kişiler. Yapı hakkında hiçbir bilgisi yok.

4 Örgüt evlerinde kalmış ya da gidip gelen, örgütün sınav aşamalarında kendilerine referans olabileceği, ilgilenildiği takdirde üst derecelere çıkabilecek örgüt açısından potansiyel olan kişiler.

6 Başka cemaat mensubu.

 

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#FETÖ#Adalet Bakanlığı#TSK

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