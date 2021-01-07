Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Bakan Gül'den personel alımı müjdesi!
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adliyelerde görevli yazı işleri ve idari işler müdürleriyle video konferans aracılığıyla görüştü. Bakan Gül buradaki konuşmasında, personel alımına dair de sevindiren bilgiler verdi. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımının ayrıntıları...
Adalet Bakanı Gül, "İnsan kaynakları kapasitemizin güçlendirilmesi için çalışmalarımız yeni yılda da hız kesmeden devam edecek. Bu ay sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımını duyurup, yıl içerisinde göreve başlamalarını sağlayacağız." dedi. İşte, konuya dair ayrıntıları...
Adliyelerde, yargı kurumlarında çalışanların, adalet kapısını açan vatandaşın ilk gördüğü yetkililer olduğunu belirten Gül, bu kurumlardaki personeli adalet idealinin gerçekleşmesinde en önemli yapı taşı olarak gördüklerini vurguladı. Adalet kurumlarında görev yapmanın önemli ve ağır sorumluluk gerektirdiğini dile getiren Gül, şöyle devam etti:
"İnsan kaynakları kapasitemizin güçlendirilmesi için çalışmalarımız yeni yılda da hız kesmeden devam edecek. Bu ay sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımını duyurup, yıl içerisinde göreve başlamalarını sağlayacağız. Sizlerin ihtiyaç ve beklentilerinizi dikkate alan bir personel rejimini önemsiyoruz."
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