Adalet Bakanlığı personel alımı duyurusu: Adalet Bakanlığı, 1200 hakim ve savcı alacak
Adalet Bakanlığı, hakim ve savcı alımı için yapılacak sınav ile ilgili ilanı yayınladı. Yayımlanan ilana göre, 1000 adlî yargı hâkim ve savcı adayı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı, 100 idari yargı hâkim adayı olmak üzere1200 hakim ve savcı Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek.
Adalet Bakanlığı personel alımı sınavı 21-22 Kasım 2020 tarihinde belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleşecek. Sınava başvurular ise 1-8 Ekim tarihleri arasında alınacak.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI
2020 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülâkat ile 9-5 dereceli kadrolara;
1) 1000 adlî yargı hâkim ve savcı adayı,
2) 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı,
3) 100 idari yargı hâkim adayı, alınacak olup yazılı yarışma sınavları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21- 22 Kasım 2020 tarihlerinde, aşağıda belirtilen sınav merkezlerinde dört oturumda yapılacaktır.
SINAV MERKEZLERİ
010 ADANA
062 ANKARA
070 ANTALYA
160 BURSA
210 DİYARBAKIR
250 ERZURUM
270 GAZİANTEP
341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)
343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU, ŞİŞLİ, BEŞİKTAŞ, KAĞITHANE, SARIYER)
352 İZMİR
380 KAYSERİ
420 KONYA
440 MALATYA
550 SAMSUN
610 TRABZON
650 VAN
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