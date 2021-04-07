Adalet Bakanlığı zabıt katibi, İKM, mübaşir alımı sonuçları müracaatta bulunan pek çok kişinin araştırdığı husus olmaya devam ediyor. Mart ayından bu yana sonuçları için beklenen Adalet Bakanlığı İKM, mübaşir, zabıt katibi alımı, yapılan değerlendirmelerin ardından kamuoyu ile paylaşılacak. Peki, Adalet Bakanlığı İKM, mübaşir, zabıt katibi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Adalet Bakanlığı İKM, mübaşir, zabıt katibi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı'nın mübaşir, zabıt katibi ve İKM başvuru sonuçları açıklamasını Nisan ayının sonuna kadar duyurması bekleniyor.

NİHAİ BAŞARI LİSTESİ NASIL BELİRLENECEK?

Nihai başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir.



Zabıt kâtibi ve mübaşir pozisyonlarında istihdam edileceklere ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken; öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokulların adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alan mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.



Nihai başarı listesi ilgili adalet komisyonu internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Belirlenen nihaî başarı listesinde puanların eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

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