Bakan Gürlek: Faili meçhul suçları için birimler arası koordinasyon sağlanacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verildi:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde “Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma” vizyonumuz doğrultusunda, ceza adalet sistemimizin etkinliğini artırmaya devam ediyoruz.
"Gülistan Doku soruşturması" gibi toplum vicdanında derin iz bırakan faili meçhul olayların aydınlatılması için bu alanda kurumsal kapasitemizi ayrıca güçlendiriyoruz.
Terörden örgütlü suçlara, dijital suçlardan dezenformasyonla mücadeleye, afet süreçlerinden faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına kadar geniş bir alanda ihtisaslaşmayı güçlendiriyoruz.
Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde bugün itibariyle 7 yeni daire başkanlığı kurduk:
Adli Emanet Daire Başkanlığı
Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı
Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı
Kamu Düzeni, Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Daire Başkanlığı
Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığı
Terör Suçları Daire Başkanlığı
Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Daire Başkanlığı
Hedefimiz; daha hızlı, daha etkin ve daha güven veren bir adalet sistemi inşa etmektir. Adaletin Yüzyılı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.