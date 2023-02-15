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Adalet Bakanlığı: Enkazlar, bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra kaldırılmaktadır

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#Deprem#Afad#Hatay
Adalet Bakanlığı: Enkazlar, bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra kaldırılmaktadır
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 12:20

Adalet Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Deliller toplanmadan enkazlar kaldırılıyor' iddiasıyla ilgili, "Deprem bölgesinde bilirkişi incelemesi ve numune alma işlemlerinde yaklaşık 600 uzman bilirkişi görevlendirilmiştir. Bilirkişi çalışması ve numune alma işlemleri Cumhuriyet başsavcılıklarımız nezaretinde etkin ve hızlı bir şekilde sürdürülmekte, bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra enkazlar kaldırılmaktadır" açıklamasını yaptı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında 'Deliller toplanmadan enkazlar kaldırılıyor' şeklinde haberler yer aldığı belirtilerek, konuyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. 06 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'de meydana gelen depremin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından bugüne kadar 478 Cumhuriyet savcısının geçici yetki ile deprem bölgesindeki il ve ilçelerde görevlendirildiği vurgulanarak, şöyle denildi:

"Depremin ardından yıkılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişilerin tespiti amacıyla ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Bu soruşturmalar kapsamında arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlandığı binalarda Cumhuriyet savcısı nezaretinde yapılan, bilirkişi ve olay yeri incelemeleri ile numune alma işlemleri Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis illeri ile Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tamamlanmıştır. deprem bölgesinde bilirkişi incelemesi ve numune alma işlemlerinde inşaat mühendisi, mimar, jeoloji mühendisi ile karot örneği alımı için yaklaşık 600 uzman bilirkişi görevlendirilmiştir. Bilirkişi çalışması ve numune alma işlemleri Cumhuriyet başsavcılıklarımız nezaretinde etkin ve hızlı bir şekilde sürdürülmekte, bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra enkazlar kaldırılmaktadır."

 

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#Deprem#Afad#Hatay

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