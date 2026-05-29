Bakan Gürlek'in açıklamasından sonra çalışma başlatıldı | Uygulamadaki kapsam genişliyor: Büyük kolaylık sağlayacak

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in, avukatların iş yükünü azaltacak ve yargılama süreçlerini hızlandıracak teknolojik adımların süreceğini, e-Duruşma sisteminin daha fazla dava ve usul işleminde kullanılacağını belirtmesinin ardından çalışmalar başlatıldı. Yeni düzenleme ile e-Duruşma uygulaması yalnızca ilk derece mahkemeleriyle sınırlı kalmayacak, Bölge Adliye mahkemelerinde sistem hayata geçirilecek, avukatların yanı sıra davalı, bilirkişi, tanık ve uzman gibi tüm ilgililer e-Duruşma yoluyla dinlenebilecek. Böylece yargılama süreçlerinde hız, erişim kolaylığı ve etkinliğin artırılması hedefleniyor.

HIZ ARTIRILACAK

Yeni düzenleme ile ön inceleme duruşmalarının yanı sıra istinabe, yemin, isticvap ve tarafların dinlenmesi gibi usul işlemlerinin de e-Duruşma sisteminden yapılabilmesinin önü açılacak. Bakanlığın çalışmasına göre, e-Duruşma uygulaması yalnızca ilk derece mahkemeleriyle sınırlı kalmayacak. Bölge Adliye mahkemelerinde de sistem hayata geçirilecek. Ayrıca yapılacak yazılım geliştirmeleriyle birlikte avukatların yanı sıra davacı, davalı, bilirkişi, tanık ve uzman gibi yargılamanın diğer ilgililerinin de e-Duruşma yoluyla dinlenebilmesine imkan sağlanacak. Hakimlerin gerekli gördükleri hallerde e-Duruşma yöntemine resen karar verebilmesi de planlanırken, böylece yargılama süreçlerinde hız, erişim kolaylığı ve etkinliğin artırılması hedefleniyor.