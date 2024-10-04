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Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Mehmet Yılmaz atandı

Güncelleme Tarihi:

#Resmi Gazete#Adalet Bakanlığı#Atama
Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Mehmet Yılmaz atandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 01:14

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanadı. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Mehmet Yılmaz atandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Adalet Bakanlığında Bakan Yardımcılığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince Mehmet Yılmaz atandı. Ayrıca Danıştay Üyeliğine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu seçildi. Karaloğlu’nun Danıştay Üyesi olarak seçilmesinin ardından boşalan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne ise Hasan Yıldırım atandı.

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#Resmi Gazete#Adalet Bakanlığı#Atama

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