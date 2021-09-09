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GeriGündem Adalet Bakanlığı 26 sözleşmeli bilişim personeli alacak... İşte başvuru tarihleri
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Haber Giriş: 09.09.2021 - 17:19 | Son Güncelleme:

Adalet Bakanlığı 26 sözleşmeli bilişim personeli alacak... İşte başvuru tarihleri

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Adalet Bakanlığı 26 sözleşmeli bilişim personeli alacak... İşte başvuru tarihleri

Adalet Bakanlığı 26 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek. İşte başvuru tarihleri ve detaylar

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere, sözlü sınav başarı sırasına göre 18 mühendis, 8 çözümleyici pozisyonlarda personel alınacak.

Adaylar başvurularını 13-24 Eylül tarihlerinde e-Devlet aracılığıyla yapacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Adalet Bakanlığının internet adresi "www.adalet.gov.tr"de yer alacak.

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