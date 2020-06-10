Adalet Bakanlığı 1088 personel alımı yapacak!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında belirtilen hizmetlerin yürütülebilmesi için Adalet Bakanlığının merkez teşkilatı bünyesinde çeşitli meslek grupları ve branşlarda toplam 23 kadro, taşra teşkilatına ise aralarında pedagog, sosyal çalışmacı ve psikolog unvanlarının da yer aldığı toplam 1065 kadro ihdas edildi.

İhdas edilen psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına 31 Aralık 2022 tarihine kadar belirlenen atama sayısı sınırı aranmaksızın açıktan veya naklen atama yapılabilecek.