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Haber Giriş: 10.09.2020 - 10:00 | Son Güncelleme:

Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman yapılacak? İşte, kadro detayları!

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Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman yapılacak? İşte, kadro detayları!
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Adalet Bakanlığı memur alımı için beklenti devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk olan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kendisine yöneltilen Adalet Bakanlığı personel alımı süreci hakkında bazı cevaplar verdi. Peki, memur olmak isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman yapılacak? İşte, o konudaki bazı gelişmeler

Adalet Bakanlığı personel alımı, kurumdan ilan bekleyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı beklentisi ile birlikte gündemin odak noktası olan Bakan Abdulhamit Gül, geçtiğimiz aylarda konu hakkında bazı açıklamalar yapmıştı. İşte, Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman yapılacak sorusu ile ilgili bazı detaylar

ADALET BAKANLIĞI 10 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu. Özdemir, Bakan Gül'e personel alımına dair soru yöneltti.

Bakan Gül, Strateji ve Bütçe ile Maliye'den onay aldıkça ilana çıkacağız. Hem infaz koruma memuru hem de adliye personeli alımını onay aldıkça yapacağız dedi.

Diğer taraftan kulislerde yer alan bilgilere göre Adalet Bakanlığı'nın ekim ayının ilk haftalarında ilan yayımlayacağı ve bu ilanın zabıt katibi, mübaşir gibi kadroları da içerisinde barındıran 10 bin kişiden oluşacağı bilgisi gündemde yer alıyor. 

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