Adalet Bakanı’ndan yüksek yargı yorumu: Çözüm yeri TBMM’dir

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hükümlü ve tutukluların ürettikleri ürünlerin sergileneceği İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı’nın açılışında gazetecilerin soruları üzerine özetle şunları söyledi:

TBMM’NİN YETKİSİNDE OLAN HUSUSLAR: “Burada iki yüksek mahkememiz arasındaki görüş farkını ortadan kaldırmaya yönelik, özellikle eğer yasada belirsizlik varsa Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuruyla ilgili, kanunda çalışma usulleriyle ilgili, Anayasa Mahkememizin kuruluş kanunuyla ilgili tüm bunlar TBMM’nin yetkisinde olan hususlar. Dolayısıyla TBMM’nin çözebileceği hususlar. Bunlar hukuk zemininde konuşularak, tartışılarak çözülecek hususlar. Bunu o tarafa bu tarafa çekmenin hiç anlamı yok. Konu hukuk zemininde tartışılır ve net bir çözüm bulunur. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

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İKİ YÜKSEK MAHKEMENİN GÖRÜŞ FARKI: Seçimden önce soruşturmasına başlanmış olmak kaydıyla Anayasa’nın 14. Maddesi’nde belirtilen terör suçları dokunulmazlık kapsamında mı değil mi? Yargıtay dokunulmazlık kapsamı dışındadır diyor. Bu suçlarda soruşturma geçmişte de yapılmıştır. Meclis’te kesin hükümler okunarak milletvekillikleri daha önce düşürülmüştür. Uygulama bu yöndedir. Ama son birkaç karardan sonra Anayasa Mahkemesi’nin farklı uygulaması nedeniyle diyor Yargıtay’ımız Anayasa’nın 14. ve 83. Maddeleri yorum yoluyla uygulanamaz hale gelmiştir. O nedenle bir anayasa ihlali vardır diyor. Dolayısıyla iki yüksek mahkememizin bir görüş farkı var burada. Şimdi bu görüş farkından yola çıkarak bunu farklı noktalara çekmenin hiçbir anlamı yok.

15 AYM ÜYESİNİN 130 BİN DOSYAYI SAĞLIKLI SONUÇLANDIRABİLMESİ MÜMKÜN MÜ?: Tabii bireysel başvurularla ilgili olarak Anayasa Mahkememizin de, Anayasa Mahkemesi Başkanımızın da sürekli yakındığı bir durum söz konusuydu. Neydi bu? Anayasa Mahkemesi’nin önüne gelen 130 bin dosya var. Tabii bu 130 bin dosyaya bakacak olan Anayasa Mahkemesi üyesi sayısı kaç? 15. 15 Anayasa Mahkemesi üyesinin, 130 bin dosyayı zamanında ve sağlıklı bir şekilde sonuçlandırabilmesi mümkün mü? Bunu milletimizin takdirine bırakıyorum.

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BİREYSEL BAŞVURUDA REFORM İHTİYACI YOK MU?: Dolayısıyla burada bir reform ihtiyacımız yok mu? 130 bin dosyanın vatandaşlarımızın, özellikle bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurduğu durumda hakkını bir an önce alabilmesiyle ilgili çalışmaların hemen sonuçlanması lazım. Dolayısıyla hem Anayasa Mahkememizin bundan sonra eğer bir gerek anayasa değişikliği, gerekse Anayasa Mahkememizin çalışma usulleriyle ilgili konuları düzenleyen kanunda bir düzenleme yapılmasın dersek o zaman bu sorun büyüyerek devam eder. Yüksek mahkemelerimiz arasındaki görüş farkları artar. Bu da bizim hukuk sistemimize zarar verir.

FARKLI YÖNLERE ÇEKMEMELİ: Türkiye bir hukuk devletidir. Konuyu farklı yönlere çekmemek gerekir. Sorumlu davranmamız lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde özellikle grubu bulunan siyasi partilerimiz bu anlamda ortadaki sorunu giderecek çalışmayı ben yapacaklarına inanıyorum.

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YENİ BİR ANAYASAYA İHTİYAÇ VAR: TBMM bu anlamda önümüzdeki süreç içerisinde bu konuları elbette ki gündemine alacaktır. Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu herkes ifade ediyor. Bütün her düşüncedeki kişi yeni demokratik, sivil bir anayasaya kavuşmamız gerekiyor diyor.”