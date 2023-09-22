Adalet Bakanı’ndan Kılıçdaroğlu’na Veysel Şahin yanıtı

Haberin Devamı

Bakan Tunç’un sosyal medyadan yaptığı açıklaması özetle şöyle:



KILIÇDAROĞLU RAHATSIZ MI OLMUŞTUR



“Kemal Kılıçdaroğlu, iddiasına konu ettiği hükümlünün aldığı cezadan mı rahatsız olmuştur? Yoksa yargılama sürecinin itiraz aşamasındaki iki karar arasında ‘1-2 saat’ geçmiş olmasına karşın yasadışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından hükümlü şahsın serbest bırakılmamasından mı rahatsız olmuştur? Yargı bağımsız ve tarafsızdır. Yargıyı hedef alan sorumsuz açıklamalar ana muhalefet partisinin genel başkanına yakışmamaktadır. Bağımsız ve tarafsız yargıyı yıpratmak, adalete güveni sarsmak isteyen kötü niyetlilere asla geçit vermeyeceğiz.”



Tunç’un açıklamaları sonrasında bir açıklama daha yapan Kılıçdaroğlu ise şunları kaydetti: “Kemal Kılıçdaroğlu belgesiz konuşmaz. Veysel Şahin hakkında daha önce, 2 kez infazın durdurulması ve yargılanmanın yenilenmesi talep edilmiş. Bu itirazlar reddedilmiş. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise tahliye vermiş. Bu tahliye kararına itiraz başvurusu dahi yapılmadığı halde, mahkeme aynı gün yeniden toplanarak hukuka aykırı biçimde kendi kararını iptal etmiş.”