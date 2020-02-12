Son dakika haberler... Adalet Bakanı Gül'den 'Kadir Şeker' açıklaması

Savcının verileri topladığına ve soruşturmayı sürdürdüğüne işaret eden Gül, bu soruşturma neticesinde bir karara varılacağını söyledi.

Bakan Gül, savcılık makamının kişinin sadece aleyhine verileri toplayan bir soruşturma yapmadığını, kişinin lehine olan verileri de toplayarak soruşturmayı tamamlayacağını belirterek, "Kimse (Kadir suçludur) diyemez. Ama ortada bir ceset var, cinayet soruşturması sürüyor. Burada olay meşru müdafaa mıdır, bir haksız tahrik midir ya da başka bir durum mu var? Bunların hepsi soruşturma aşamasından sonra çıkacak." diye konuştu.

Hakim ve savcıların veriler çerçevesinde soruşturmayı tamamlayacaklarını dile getiren Gül, herkesin soruşturmanın sonucunu beklemesi gerektiğini vurguladı.

Tutuklu kişinin mahkum olarak değerlendirilemeyeceğini, tutukluluğun bir tedbir olduğunu anlatan Gül, "Tutuklu oldu diye (mahkum oldu, suçludur) demek doğru değildir. Salıverildi, serbest bırakıldı diye suçsuzdur anlamı da çıkmaz. Bunların hepsi yargılama aşamasında hakim ve savcının vereceği kararla çıkacaktır. Dolayısıyla bu sonucu bekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ FETÖ İLE MÜCADELE ETMİŞ BİR LİDERDİR"

"CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, FETÖ'yü devletin kurumlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soktuğu iddiası var. Nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine Gül, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da namluların, F-16'ların, suikast timlerinin hedef olarak yöneldiği kişi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan iken özel bir şekilde 7 Şubat'tan başlayan 17-25 yargı darbesiyle (şüpheli) diyerek, (dönemin başbakanı) diye sözde iddianameler hazırlayarak bütün hedefleri, operasyonu Tayyip Erdoğan'a bu FETÖ yöneltmişken, (Siyasi ayak Tayyip Erdoğan) demek milletin aklıyla alay etmektir, bu süreçle dalga geçmektir, asla kabulü mümkün değildir."

Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesiyle beraber 15 Temmuz gecesinde ülkesi ve milleti için canını ortaya koyduğuna dikkati çekerek, Kılıçdaroğlu'nun iddialarının kabulünün mümkün olmadığını söyledi. Bakan Gül, "Her şeyiyle, bütün yaşamıyla, tavırlarıyla, aldığı kararlarıyla FETÖ ile ve devletin içindeki her türlü yapıyla mücadele etmiş bir liderdir." değerlendirmesinde bulundu.