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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni infaz paketi açıklaması

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#Adalet Bakanı Yılmaz Tunç#İnfaz Paketi#Yargı Paketi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunçtan yeni infaz paketi açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 15:58

İnfaz düzenlemesi kanun teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulması sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önemli bir açıklamada bulundu.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve AK Partili Milletvekillerimizce TBMM Başkanlığına sunulan, 10’uncu Yargı Paketi olarak bilinen 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

'SUÇ VE SUÇLUYLA ETKİN MÜCADELE SAĞLAYACAK'

Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla hazırlanan ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesinde yer alan hedefler doğrultusundaki ilk yargı paketi olan kanun teklifinin toplam 30 maddeden oluştuğunu kaydeden Bakan Tunç, "Kanun teklifi; ceza adaleti sistemini daha etkin hale getiren, infaz sistemini daha da güçlendiren, cezasızlık algısını ortadan kaldıran, suç ve suçluyla etkin mücadele sağlayan, suç işlenmesini önleyen ve caydırıcılığı artıran, bazı suçların cezalarının artırılmasını öngören önemli düzenlemeleri içermektedir. Kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Amacımız; toplumu suçtan korumak, toplumsal barış ve huzura katkı sunmak, vatandaşlarımızın adalete en etkin şekilde erişimini sağlamak, hukuk sistemimizin güven veren yapısını daha da güçlendirmektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bu amaç doğrultusunda Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı yapmak için çalışmalarımıza durmaksızın ve kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. (DHA)

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#Adalet Bakanı Yılmaz Tunç#İnfaz Paketi#Yargı Paketi

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