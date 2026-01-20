×
HABERLERGündem Haberleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Suriye açıklaması

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2026 03:32

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suriye'deki gelişmelere ilişkin "Bu hassas süreçte, özellikle sosyal medya mecraları üzerinden yürütülen dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeyi amaçlayan provokatif paylaşımlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca resen soruşturmalar başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'de yaşanan gelişmeleri, devletin ilgili tüm kurumlarıyla birlikte yakından ve titizlikle takip ettiklerini belirtti. Tunç, şunları kaydetti:

"Bu hassas süreçte, özellikle sosyal medya mecraları üzerinden yürütülen dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeyi amaçlayan provokatif paylaşımlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca resen soruşturmalar başlatılmıştır. Suç teşkil eden içerikler bakımından, erişim engeli başta olmak üzere tüm yargısal ve teknik tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır. Sosyal medya mecralarında bilgi kirliliğine, dezenformasyona, toplumumuzun huzurunu bozacak ve kaosa sebep olacak girişimlere asla müsaade edilmeyecektir."

#Yılmaz Tunç#Sosyal Medya#Suriye

