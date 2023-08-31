Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'süresiz nafaka' açıklaması

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NTV canlı yayınında gündeme dair soruları yanıtladı.

İşte Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları:

KİRA ANLAŞMAZLIĞINDA ARABULUCUK

"1 Eylül itibarıyla zorunlu arabuluculuk dönemi başlıyor. Kat mülkiyeti davaları da zorunlu arabuluculuk kapsamında.

Kira miktarını da konuşabilirler iki taraf istedikten sonra yüzde 25 sınırı da aşılabilir. Buradaki yüzde 25 sınırı şudur ev sahibi kiracısına yüzde 25'in üzerinde bir kira artışını dikte edemez. Eğer kiracı ile kiralayan anlaşıyorsa o ayrı bir konu. Süre ortaya koyabilir tahliye taahhütü ile ilgili konu var.

SÜRESİZ NAFAKA TARTIŞMASI

Özellikle aile hukuku ile ilgili geniş bir çalışmamız var. Aile hukukunda arabuluculuğu getirmek lazım. Şu anda aile hukukunda mümkün değil. Aslında birçok ülkede aile hukuku alanında arabuluculuk uygulaması iyi gidiyor. Türkiye'de de aile hukukunda arabuluculuk söz konusu olursa. Boşanma, tazminat, NAFAKA sorunları ile ilgili arabuluculuk olabilir. Vatandaşların mağduriyetini gidermemiz lazım. Her iki tarafı da dikkate alarak bir çözüm bulunmalı."