Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan AP'nin Türkiye raporuna tepki

Haberin Devamı

Bakan Tunç'un sosyal medya paylaşımındaki ifadeler şu şekilde:

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi’nin 18 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilen oylamada, Türkiye hakkındaki 2022 Komisyon Raporuna ilişkin Rapor taslağını kabul etmiştir.

Söz konusu rapor taslağının içeriği incelendiğinde, Türkiye'deki güncel reform çalışmalarını ve insan hakları ile hukukun üstünlüğü alanlarındaki gelişmeleri nesnel ve verilere dayalı olarak değerlendirmekten oldukça uzak olduğunu üzülerek görmekteyiz.

Söz konusu raporun, son yıllarda AB çevrelerinde sıkça rastladığımız üzere bazı marjinal çevrelerin tesiri altında ve tek yanlı olarak kaleme alındığını belirtmeliyiz. Umulur ki, Komite'nin anılan yaklaşımı AP Genel Kurulunca terk edilir ve ülkemize yönelik daha objektif, adil, tutarlı ve verilere dayalı ve bilimsel bir yaklaşımla hazırlanmış bir karar tasarısı kabul edilir.

Haberin Devamı

Bu vesileyle ülkemizin hukuk ve yargı alanında kendi insanının esenliği için ortaya koyduğu reform kararlılığını bir kez daha vurgular, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne olan sarsılmaz inancımızla dün olduğu gibi bugün de güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğimizin bilinmesini isteriz.