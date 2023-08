Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan, AK Parti’nin 22. kuruluş yıl dönümü mesajı: “Her zaman milletimizle omuz omuza olduk”

Haberin Devamı

2001 yılında kurulan AK Parti’nin, geçen 22 yıllık sürede millete asırlık hizmetler kazandırmak için çalıştığını ifade eden Bakan Tunç, “Geçen 22 yıllık sürede her alanda milletimize asırlık hizmetler kazandırmanın, her kesimden insanımızın gönlünü kazanmanın gayretiyle nasıl çalıştıysak bugün de aynı ruhla, aynı aşk ve azimle çalışmalarımıza devam ediyoruz. 22 yıldır AK Kadrolar olarak nice zorlukları, badireleri göğüslerken de, nice başarılar, zaferler elde ederken de her zaman milletimizle omuz omuza, gönül gönüle olduk” açıklamasını yaptı.

Bakan Tunç şöyle devam etti:

“Demokrasiyi, insan haklarını, hukuku; statükoya, vesayet odaklarına, cuntacılara ve darbecilere çiğnetmedik. En yüce değer olarak gördüğümüz adaleti sadece adımızın başına değil siyasetimizin merkezine de yerleştirdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti teşkilatları olarak 'Halka hizmet Hakk’a hizmettir' düsturunun, 'İnsanı yücelt ki devlet yücelsin' anlayışının somutlaşmış, ete kemiğe bürünmüş hali olduk.”

22 yıldır kesintisiz olarak gerçekleştirilen reformlara yenilerini ekleyeceklerini belirten Bakan Tunç, “Hukuk, adalet, insan hakları ve demokrasi alanında 22 yıldır kesintisiz gerçekleştirdiğimiz reformlara yeni halkalar eklemeye devam edeceğiz. İnsanımızın adalet hizmetlerinden daha hızlı, daha etkin ve daha verimli şekilde faydalanması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.22 yılda insanımızın hak ve özgürlüklerinin önündeki barikatları adaleti ve hukuku yücelterek kaldırdık. Ayrımcı ve ötekileştirici, keyfi ve hukuksuz uygulamaları, ret ve inkâr politikalarını ülkemizin gündeminden çıkardık” ifadelerine yer verdi.

“CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’NE GEÇEREK BÜYÜK BİR YÖNETİM REFORMUNA İMZA ATTIK”

Parlamenter hükümet sistemini terk ederek, daha hızlı karar alınmasını sağlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtiklerini ve büyük bir yönetim reformuna imza attıklarını açıklayan Tunç, “Yargıda çift başlılığın son bulması, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolunun açılması, bilgi edinme hakkı, kişisel verilerin korunması gibi çok önemli yapısal reformlara imza attık. İstikrarsızlık kaynağı olan, krizler üreten vesayetçi yönetim anlayışının hâkim olmasına yol açan parlamenter hükümet sistemini terk ederek, milli iradeyi esas alan, cumhuriyeti güçlendiren, hızlı karar alınmasını, hızlı uygulamayı sağlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçerek milletimizin desteği ile büyük bir yönetim reformuna imza attık” dedi.

Bakan Tunç ifadelerine şu cümlelerle son verdi:

“Bu temennilerle kurulduğu günden bugüne Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde adaletin ve kalkınmanın teminatı olan AK Parti’mizin 22. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, pusulasını her zaman milletin belirlediği bu siyasi hareketin bir mensubu olmaktan duyduğum memnuniyeti, gururu ve bahtiyarlığı ifade ediyorum.”