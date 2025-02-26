Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklamalar

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları şu şekilde:

Sayın Bahçeli'nin bahsetmiş olduğu önemli bir çalışma var. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrıya yönelik iradesi ortada. Hedef terörsüz bir Türkiye. terör örgütünün kendini feshetmesi hedef bu. 40 yıldan bu yana çok büyük kayıplarımız oldu. Terörün her türlüsüyle mücadele eden ülke konumundayız. Çabalara bu konudaki değer veriyoruz. Bir açıklama yapılacaksa terör örgütü elebaşı terör örgütüne yönelik yapacak. Yarın görüşme bir gerçekleşsin sonra gerekli açıklamaları yaparız. Şu an öyle bir durum söz konusu değil.