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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin paylaşım

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#Adalet Bakanı#Yılmaz Tunç#Hukuk
Adalet Bakanı Yılmaz Tunçtan, 9. Yargı Paketine ilişkin paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 11:08

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifinin yasalaşması sürecinde emeği olan TBMM Adalet Komisyonu üyelerine ve destek veren tüm milletvekillerine teşekkür etti.

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Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan ve kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Söz konusu yasal düzenlemenin yasalaşması sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"9. Yargı Paketiyle; adalet hizmetlerimizin etkinliğinin artırılması, yargısal süreçlerin hızlandırılması, suçla etkin mücadelenin sağlanması, ceza adalet sisteminin ve hukuki güvenliğin güçlendirilmesi, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesi, hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarının genişletilmesi amaçlanmıştır. Kanun teklifinin yasalaşması sürecinde emeği olan TBMM Adalet Komisyonu üyelerimize ve destek veren tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum."

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#Adalet Bakanı#Yılmaz Tunç#Hukuk

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