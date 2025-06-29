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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Yangınlarla ilgili 17 şüpheli gözaltına alındı

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#Yangın#Adalet Bakanı#Orman Yangınları
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Yangınlarla ilgili 17 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2025 10:56

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, orman yangınları sonrası yürütülen adli soruşturmalarda 17 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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Bakan Tunç'un X'ten yaptığı açıklama şöyle:

26-28 Haziran 2025 tarihleri arasında çeşitli illerimizde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Yangınlar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından çok yönlü ve titizlikle yürütülen adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alınmıştır.

BİLECİK GÖLPAZARI AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU, TEDBİREN BOŞALTILDI

Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu, yangın nedeniyle tedbiren boşaltılmış, 1081 tutuklu ve hükümlü çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına güvenli şekilde nakledilmiştir. Aileleri ve yakınları süreç hakkında bilgilendirilmiştir. Şu anda ceza infaz kurumlarımızda herhangi bir tehlike bulunmamaktadır. Yeşil Vatan’ımızı korumak için fedakârca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz.

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#Yangın#Adalet Bakanı#Orman Yangınları

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