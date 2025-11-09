×
Adalet Bakanı Tunç: Kocaeli'deki yangınla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı

Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2025 18:14

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında 6 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü, şu ana kadar 11 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kocaeli ilimizin Dilovası ilçesinde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği iş yeri yangınıyla ilgili olarak, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 11 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yangının çıkış nedeni ve sorumlu kişilerin tespitine yönelik olarak, makine mühendisi, elektrik mühendisi, kimyager ve iş sağlığı uzmanından oluşan bilirkişi heyeti çalışmalarını sürdürmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

 

Adalet Bakanı Tunç: Kocaelideki yangınla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı

