×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uzlaşma başarı oranımızı yüzde 83'e çıkardık

Güncelleme Tarihi:

#Adalet Bakanlığı#Yılmaz Tunç#Mahkeme Süreci
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uzlaşma başarı oranımızı yüzde 83e çıkardık
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2025 10:52

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Uzlaştırma uygulamasıyla 1 Ocak 2017'den bugüne kadar; müzakere süreci tamamlanan 2 milyon 413 bin 323 dosyanın 2 milyon 2 bin 488'ini uzlaşma ile sonuçlandırdık. Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma başarı oranımızı yüzde 83'e çıkardık" dedi.

Haberin Devamı

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ceza Muhakemesi sistemimize kazandırdığımız uzlaştırma müessesesi ile uyuşmazlıkları mahkeme süreçlerine taşınmadan, daha hızlı, daha yapıcı ve dostane bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz. Bu sayede toplumsal barışa doğrudan katkı sağlayan onarıcı bir adalet kültürünü yaygınlaştırıyoruz. Uzlaştırma uygulamasıyla 1 Ocak 2017'den bugüne kadar; müzakere süreci tamamlanan 2 milyon 413 bin 323 dosyanın 2 milyon 2 bin 488'ini uzlaşma ile sonuçlandırdık. Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma başarı oranımızı yüzde 83'e çıkardık. Adalet Bakanlığı olarak, Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesindeki hedeflerimiz doğrultusunda alternatif çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)

Gözden KaçmasınProvokatör polisProvokatör polisHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Adalet Bakanlığı#Yılmaz Tunç#Mahkeme Süreci

BAKMADAN GEÇME!