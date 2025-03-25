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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Suç işleyen herkes hesap verecek

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#Yılmaz Tunç#Adalet Bakanlığı#Ankara
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Suç işleyen herkes hesap verecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 15:13

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, "Türk yargısı bağımsızdır, tarafsızdır. Vicdanına göre karar verir. Türk yargısı terörden de teröristten de yolsuzdan da hesap sorar. Sokağı karıştıranlar tespit ediliyor, cezasız kalmayacak" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına tepki gösteren Tunç, "Boykot çağrısında hedef ekonomimiz. Basın kuruluşların düşmanca bir tutumla isimlerinin anılması basın özgürlüğüne darbedir." ifadelerini kullandı.

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Bakan Tunç, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Şiddet çağrısı hiçbir zaman hukuk tarafından korunamaz. Şiddet toplumsal huzuru bozan, bireysel hakları ihlal eden bir tehlike oluşturur. Bu bağlamda devam eden adli soruşturmalar hedef alınarak, söylem ve eylemlerde bulunmanın suç teşkil ettiği unutulmamaktadır.

CUMHURBAŞKANIMIZA YAPILAN AHLAKSIZLIĞI LANETLİYORUM

Sayın Cumhurbaşkanımıza ve merhum annesine yönelik ağza alınmayacak hakaretler edilerek milletimizin sabrı zorlanmaktadır. Bu ahlaksızlığı ve aşağılık hakaretleri lanetliyorum.

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BOYKOT ÇAĞRISI EKONOMİMİZİ HEDEF ALIYOR

Çirkin eylemlerin sorumlusu provokatif dildir. Kışkırtıcı bir dil kullanarak, markaların isim isim hedef gösterilmesi çok tehlikeli ve yanlış bir yaklaşımdır. Boykot çağrısında hedef ekonomimiz. Basın kuruluşların düşmanca bir tutumla isimlerinin anılması basın özgürlüğüne darbedir.

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Türk yargısı bağımsızdır, tarafsızdır. Vicdanına göre karar verir. Türk yargısı terörden de teröristten de yolsuzdan da hesap sorar.

Hukuk devletinde suç işlendiğine dair bir iddia varsa savunması sokakta değildir. Sokağı karıştıranlar tespit ediliyor, cezasız kalmayacak.

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#Yılmaz Tunç#Adalet Bakanlığı#Ankara

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