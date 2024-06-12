Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Sinan Ateş soruşturmasında 22 tutuklu var

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Meclis’teki grupta arkadaşlar değerlendiriyor. Hayvanlarımızı korumamız lazım. Onlar bizim can dostlarımız. Hayvanları koruma kanununda yapılan değişikliklerle cezaların artırılmasını sağlamıştık. Kedilere, köpeklere eziyet edenler hapis cezası aldı. Başıboş köpeklerin zarar verdiği olayları da gördük. Sokakların da korunaklı olması lazım. İnsan sağlığı da hayvan sağlığı da önemli. Taslak çalışması netleşmeden şu olacak bu olacak dememiz doğru olmaz.

AYŞE ATEŞ GÖRÜŞMESİ

Sayın cumhurbaşkanımız hukuk devletinde hiçbir şeyin karanlıkta kalmayacağını belirtti. 1 Temmuz’da duruşma başlıyor. Dosya zaten bütün kamuoyunun gündeminde. Süreç devam ediyor. Deliller mahkemede tartışılacak. 22 tutuklu var.

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AYHAN BORA KAPLAN SORUŞTURMASI

Dosyalarımız Macaristan yetkili makamlarında, gerekli iade sürecini bekliyoruz.