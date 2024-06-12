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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Sinan Ateş soruşturmasında 22 tutuklu var

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#Adalet Bakanı#Ankara#TBMM
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Sinan Ateş soruşturmasında 22 tutuklu var
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 15:23

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM’de İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısına katılımı öncesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, 'Sinan Ateş davasında 22 tutuklu var. Dosya kamuoyunun gündeminde, duruşma 1 Temmuz'da.' dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Meclis’teki grupta arkadaşlar değerlendiriyor. Hayvanlarımızı korumamız lazım. Onlar bizim can dostlarımız. Hayvanları koruma kanununda yapılan değişikliklerle cezaların artırılmasını sağlamıştık. Kedilere, köpeklere eziyet edenler hapis cezası aldı. Başıboş köpeklerin zarar verdiği olayları da gördük. Sokakların da korunaklı olması lazım. İnsan sağlığı da hayvan sağlığı da önemli. Taslak çalışması netleşmeden şu olacak bu olacak dememiz doğru olmaz.

AYŞE ATEŞ GÖRÜŞMESİ

Sayın cumhurbaşkanımız hukuk devletinde hiçbir şeyin karanlıkta kalmayacağını belirtti. 1 Temmuz’da duruşma başlıyor. Dosya zaten bütün kamuoyunun gündeminde. Süreç devam ediyor. Deliller mahkemede tartışılacak. 22 tutuklu var.

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Dosyalarımız Macaristan yetkili makamlarında, gerekli iade sürecini bekliyoruz.

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#Adalet Bakanı#Ankara#TBMM

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