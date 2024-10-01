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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İsrail’in soykırım davasına müdahiliz

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#TBMM#ANKARA#Hukuk
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İsrail’in soykırım davasına müdahiliz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 13:43

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç CNN TÜRK'te konuştu. Bakan Tunç, 'Soykırım suçluları eninde sonunda yargı önünde hesap verecek. Netanyahu ve şebekesi de hesap verecek. İsrail’in soykırım davasına müdahiliz.' dedi. Narin Güran cinayeti soruşturmasında son durum hakkında ise Bakan Tunç, '250’ye yakın kişinin ifadesi alındı. Baz çakışmaları değerlendiriliyor. Kim kiminle hangi saatte görüştü, bu araştırılıyor. Katiller en ağır cezaya çarptırılacak' ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

7 Ekim’den beri 41 binin üzerinde Filistinli’nin şehit edilmesine neden oldu. Soykırım suçluları eninde sonunda yargı önünde hesap verecek.  İsrail’in soykırım davasına müdahiliz. Netanyahu ve şebekesi de hesap verecek. Netanyahu savaş suçlusu cani.

POLİS KATİLİ NASIL SERBEST KALDI?

Suç ve suçlu ile mücadele önemli. Büyük kararlılıkla mücadele sürüyor. Suç kaydı ile sabıka kaydını karıştırmamak lazım. Adli kontrolü ihlal etmiş. Yargı-kolluk görevini zafiyete fırsat vermeden yapmalı.

Suçla etkin mücadele için cezaların alt ve üst sınırları var yeni değerlendirmeler yapılacak. Cezalarda caydırıcılığı sağlamaya yönelik düşündüğümüz önemli çalışmalar olacak. Basit suçlara hapis çalışmamız var. Kasten öldürme, kasten yaralamada denetimli serbestlik kalkabilir. Yeniden değerlendirilmesi söz konusu.

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NARİN GÜRAN CİNAYETİ

Titiz bir çalışma yapılıyor. Narin evladımızı katledenler kim, gizlilik kapsamında soruşturma devam ediyor. 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı, adli soruşturma başlatıldı. 250’ye yakın kişinin ifadesi alındı. DNA örnekleri alındı. Bulgular var elimizde. Baz çakışmaları değerlendiriliyor. Kim kiminle hangi saatte görüştü, bu araştırılıyor. Kamera kayıtları var, TÜBİTAK’ta sesler inceleniyor. Katiller en ağır cezayı alacak.

CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARININ AÇILMASI

Aradan çok uzun zaman geçti ve tartışıldı. İntihar ettiği adli tıp raporlarında tespit edilmişti. Bu konudaki çalışma devam ediyor. Tereddüt kalksın.

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#TBMM#ANKARA#Hukuk

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