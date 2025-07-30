Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Hainin telefonu araştırılıyor

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127 KİŞİ HAPİSTE

Tunç, yakın zamanda yapılan düzenlemeyle cezaların arttığını belirterek şunları söyledi: “Yangın çıkarmak maksadıyla ormanı yakan veya yakmaya teşebbüs edenler on yıldan aşağı olmamak üzere hapis ve bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılıyor. Bunu terör amacıyla yapanlara verilecek hapis cezası onbeş yıldan az olmamak üzere müebbet hapis cezası. Kaza sonucu orman yangınına sebebiyet verilirse iki yıldan yedi yıla kadar hapis verilebiliyor bizim kanunumuzda. Cezalara ilişkin kararlar hâkimlerimiz tarafından veriliyor. Cezalar konusunda bir sıkıntımız bulunmuyor. Şu anda cezaevlerinde 127 kişi var orman yangınlarına ilişkin. Geçmişten itibaren cezasını çekip tahliye olan da var. Yarıya yakını hüküm giydi.”

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BİR ANLIK GAFLETMİŞ

Su bidonlarına benzini son derece planlı ve soğukkanlı şekilde doldurup ormanı yakarken suçüstü yakalanan FETÖ’den ihraç eski astsubay Ufuk Aytekin ifadesinde, “Bir anlık ruh haliyle ve gafletle bu olayı gerçekleştirdim. Terör örgütü ile bağlantım yoktur. Bu eylemi yaparken herhangi bir terör örgütünden talimat almadım” dedi.