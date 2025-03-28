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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Cumhurbaşkanımıza karşı saygı sınırını aşan ithamları reddediyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Yılmaz Tunç#İstanbul#Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Cumhurbaşkanımıza karşı saygı sınırını aşan ithamları reddediyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 18:00

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Basın Kuruluşları Bilgilendirme Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Buradaki konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşan Tunç, "Soruşturma tamamen bağımsız adli makamlar tarafından yürütülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımıza haksız, hukuksuz, mesnetsiz ve saygı sınırlarını aşan ithamlarda bulunulmasını, adli soruşturmanın Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirilmeye çalışılmasını kesin bir dille reddediyoruz."

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Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Soruşturmanın içeriğini bilmeden, iddia ve savunmaları görmeden soruşturma makamını baskı altına almaya ve adli soruşturmayı siyasi saiklerle yapılan bir soruşturma gibi göstermeye çalışmak kabul edilemez.

Soruşturma tamamen bağımsız adli makamlar tarafından yürütülmektedir. Söz konusu iddialara vakıf olan soruşturma makamının, bu iddialara vakıf olduktan sonra bir soruşturma başlatmaması düşünülemez.

Sayın Cumhurbaşkanımıza haksız, hukuksuz, mesnetsiz ve saygı sınırlarını aşan ithamlarda bulunulmasını, adli soruşturmanın Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirilmeye çalışılmasını kesin bir dille reddediyoruz.

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#Yılmaz Tunç#İstanbul#Adalet Bakanlığı

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