Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Cezaevlerinde 15 bin civarında terör örgütü mensubu var

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Adana'ya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve beraberindeki heyet, cuma namazının ardından şehit aileleriyle birlikte öğle yemeğinde buluştu. Bakan Tunç, masaları tek tek gezerek ailelerle sohbet etti. Yemeğin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, "O gece yargımız, cumhuriyet savcılarımız hemen olaya el koydu ve soruşturmaları başlattılar. Bu soruşturmalar neticesinde gözaltılar, tutuklamalar gerçekleşti. Hukuk içerisinde darbecilerle mücadele dönemi devam eder olağanüstü hal çerçevesi içerisinde anayasanın verdiği yetki çerçevesi içerisinde kanun hükmünde kararnamelerle kamudan ihraçlar söz konusu oldu. Bunlarla ilgili de olağanüstü hal komisyonu bunları inceledi. Fiili darbe davalarının tamamı sonuçlandı. Tebliğ aşamasında olanlar da şu anda devam ediyor. Şu anda cezaevlerinde 15 bin civarında terör örgütü mensubu var ve cezalarını çekmeye devam ediyorlar" diye konuştu.

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HESAP SORAN BİR YARGIMIZ VAR

Türkiye’de geçmiş yıllarda darbe girişinin olduğunu belirten Bakan Tunç, şöyle dedi:

"Geçmişte de darbeler oldu, darbe kalkışmaları oldu. O dönemlerde darbecileri, cübbeleriyle birlikte hazır olarak bekleyen bir yargı yerine bugün 15 Temmuz'da gördük ki onlardan hesap soran bir yargımız var. Milletimizle birlikte milletimizin o tankların önüne durarak gösterdiği kahramanlığa destek veren bir yargımız var. Hukuk devletimiz var. Tabii ki burada şehit ailelerimizle beraberiz. Gazilerimizle birlikteyiz. Bütün şehit ailelerimize tekrar baş sağlığı diliyorum. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Sizlerin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz". (DHA)